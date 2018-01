PETRÁČEK: Chcete prezidenta? Pouze s přílohou

PRAHA V sobotu budeme znát jméno hlavy státu na příštích pět let. Ale ať už vyhraje Miloš Zeman, či Jiří Drahoš, nic to nezmění na názorovém rozdělení společnosti. Ukáže se jen to, kdo z nich dokázal přetáhnout více váhajících.

Je to téma celého Západu. Německý novinář Henryk Broder to vysvětluje pomocí výrazu Doppelpack (balení po dvou) a islámu. Říká, že islám a islamizace společnosti je zboží dostupné jen ve společném balení. Není možné vpouštět do země stále více muslimů (v populaci Německa tvoří již 5,5 procenta) a přitom se divit, že ve stále více oblastech veřejného života se prosazují hodnoty i pravidla islámu. Abyste získali jedno (dobrý pocit otevřené společnosti), musíte ve společném balení přijmout obojí (otevřenost, ale též islamizaci).

U nás to ukazují přílohy typu Pátku Lidových novin. Když ji otevřete, spatříte nápis ve stylu „toto zboží je samostatně neprodejné“. Chcete-li magazín, musíte koupit celé noviny. Podobně to platí pro volby, kandidáty a váhající voliče. Je „zboží“, po kterém touží, volitelné samostatně?

Můžete volit pevný zemanovský postoj (počínaje odporem k islamizaci), aniž byste zároveň hlasovali pro aroganci i autoritářský vztah k ústavě? Můžete volit drahošovskou slušnost, aniž byste zároveň hlasovali pro ideovou rozplizlost i váhavost? Pevná jádra obou fanklubů ta otázka nezajímá. Těm společné balení vyhovuje. Hlasovat pro aroganci nebo pro názorovou rozplizlost jim vlastně nevadí. Ale sobota ukáže, nakolik je zboží typu pevného postoje a ryzí slušnosti prodejné samostatně pro širší okruh lidí. Ukáže, kolik jich překousne aroganci či naopak rozplizlost ve prospěch toho, co považují za hlavní prioritu voleb i své účasti v nich.