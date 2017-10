Pilný žádá vnitro o posouzení reportáží. Jde o útok na svobodu slova, míní Syndikát novinářů

PRAHA Ministerstvo financí požádalo ministerstvo vnitra o posouzení, zda reportáže o zajišťovacích příkazech zveřejňované serverem Seznam Zprávy nenesou znaky hybridních hrozeb.

Lídr ČSSD Lubomír Zaorálek s poukazem na reportáže v úterý, tři dny před volbami, obvinil finanční správu ze zneužívání pravomoci k likvidaci konkurence firem spojených s holdingem Agrofert, který donedávna patřil šéfovi ANO Andreji Babišovi.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) ČTK řekl, že hybridní hrozba, tedy vědomě šířená dezinformace poškozující stát, mohla vzniknout kombinací reportáže a vystoupení Zaorálka. Šéfredaktor Seznam Zprávy Jakub Unger ČTK sdělil, že redakce za svými reportážemi plně stojí.



O dopisu Pilného ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD) informoval server Neovlivní.cz. „Aktivita politiků ANO vykazuje všechny znaky pokusu o zastrašování nezávislých médií. Přesto chceme věřit, že útok na svobodu slova není představitelný pro žádnou politickou stranu, která chce působit v demokratické společnosti,“ uvedl Unger.

Útok na svobodu slova, míní šéf Syndikátu novinářů

V prohlášení Syndikátu novinářů předseda sdružení Adam Černý označil dopis za nepřijatelný útok na svobodu slova, svobodu informace získávat a informace šířit. Pilný svůj krok za útok na novináře nepovažuje.

„(Zaorálek) měl tvrzení typu, že jsme na stopě zločinu, na kterém participoval stát, že je zpochybněna základní role státu - ochrana občanů. To vytváří určitý tlak na státní instituce. Žádám, aby to ministerstvo ověřilo,“ řekl Pilný ČTK.

Šéfredaktor Seznam Zprávy uvedl, že Pilný spojil vystoupení Zaorálka s reportážemi až dodatečně. „V dopise pana ministra Pilného se o Lubomíru Zaorálkovi nikde nemluví. Tato teze byla vytvořena až následně ve snaze posunout skutečný význam dokumentu,“ napsal Unger.

Podle stanoviska ministerstva financí se informace zveřejněné v reportážích zakládají na nepravdivých informacích, neověřených vyjádřeních a úřad je považuje za jednoznačně manipulativní. „Tyto dezinformace v kombinaci s tiskovou konferencí čelního představitele vlády, který zcela nezodpovědně dezinformace zopakoval, a přisoudil jim tak zcela nový rozměr, širokou publicitu, a v důsledku tak ohrozil základní důvěryhodnost jedné z klíčových složek státní správy, mohou naplňovat charakter skutečné hybridní hrozby,“ Zaorálek stojí ve vyjádření ministerstva financí. „Za reportážemi si plně stojíme, obsahují pouze pravdivá fakta,“ reagoval Unger.

Pomsta Agrofertu, nebo zneužité dotace a podvod s DPH?

Spor vyvolala kauza firmy KM Plus, které podle serveru Seznam Zprávy finanční úřad ze dne na den zajišťovacími příkazy obstavil účty kvůli podezření ze zneužití dotací. Reportáž uvádí, že konkurent KM Plus byl personálně provázán s holdingem Agrofert, který Babiš letos vložil do svěřenského fondu.

Finanční správa zveřejnila v pátek informace, podle kterých firma porušila rozpočtovou kázeň při čerpání dotace a neoprávněně si nárokovala odpočet DPH. „Daná společnost zneužila dotaci na nákup plnicích linek a byla součástí řetězového podvodu na DPH, což byly jednoznačně prokazatelné důvody k použití zajišťovacích příkazů,“ uvedla správa.

Předseda Syndikátu novinářů Černý míní, že ministrův dopis zcela pomíjí, a dokonce ani výslovně nevyvrací či nepopírá zásadní sdělení reportáže, že na ministerstvu financí bylo změněno dlouholeté oddělení práce finanční správy od vedení resortu, což izolovalo odbornou práci od možných politických či jinak motivovaných zásahů do aktuálních případů. Černý také hájí právo na anonymní zdroj.

Dopis posoudí experti ministerstva vnitra

„Pokud ministr financí s obsahem reportáže nesouhlasí a má důkazy, které by podstatu jejího sdělení týkající se práce finanční správy a zvláště jejího oddělení od politických či jiných neodborných zásahů mohly spolehlivě vyvrátit, může podniknout obvyklé kroky, jakými jsou například žádost o tiskovou opravu či soudní žalobu,“ uvedl.

Pilný hodlá nechat posouzení, zda mohlo jít o dezinformaci oslabující pozici státu, na ministerstvu vnitra. „Dopis pana ministra Pilného mi ze všeho nejvíc připadá jako útok na svobodu médií. Přesto jsem dopis předal expertům ministerstva vnitra, aby jeho obsah posoudili,“ sdělil serveru Neovlivní.cz Chovanec.

Téma zřejmě probere v pondělí vláda, Zaorálek chce kvůli reportážím odvolání šéfa finanční správy Martina Janečka.