Pilot záhadně zmizelého letu Malaysia Airlines s letadlem havaroval záměrně, tvrdí australští experti

PRAHA V březnu 2014 zmizel let MH370 ze všech radarů. Co se s letadlem stalo není ale dodnes jasné. Odpověď se pokusili přinést letečtí experti, podle kterých šlo o sebevraždu pilota, který letadlo do poslední chvíle ovládal. Rodina pilota se proti této teorii ohradila.

Na palubě letadla letu MH370 se v březnu 2014 nacházelo 239 lidí. Jeden z nich ale podle expertů věděl, že letadlo svoji trasu z Kuala Lumpuru do Pekingu nezvládne celou. Pilot Zaharie Ahmad Šáh měl podle australských leteckých odborníků letadlem manipulovat tak, aby zmátl letové dispečery, píše server Time.

„Chtěl se zabít, bohužel během toho zabil i všechny ostatní na palubě a udělal to úmyslně,“ tvrdí kanadský letecký vyšetřovatel Larry Vance.

Pilot a instruktor Boeingu 777, tedy stejného stroje, ve kterém se měl Šáh zabít, Simon Hardy zrekonstruoval za pomoci armádních radarů letový plán letu MH370. Letadlo přelétávalo z Malajského do Thajského letového prostoru, aby zmátlo letové dispečery. „Svou práci to odvedlo, víme to i díky tomu, že armádní letouny neodstartovaly a letadlo nezadržely,“ dodal Hardy.

On i jeden další odborník se také kriticky postavili k tvrzení australského Úřadu pro dopravní bezpečnost. Podle toho se letadlo dostalo do „smrtelné vývrtky“, během které nelze letadlo ovládat. „Myslím, že letadlo někdo ovládal do poslední chvíle,“ tvrdí Hardy.

Podle rodiny kapitána Zaharie Ahmada Šáha se ale nedá nic prokázat, dokud nebude nalezen vrak letadla. „Ukázání prstem na pilota z vás experty nedělá - najděte to letadlo,“ vzkázala expertům rodina. Zmizení letu MH370 je stále považováno za jednu z nějvětších záhad letectví.