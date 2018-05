Po Přerově se procházeli sloni, bude to mít dohru u úřadů

PŘEROV V centru Přerova se ve čtvrtek kolem poledne promenádovali tři sloni hostujícího cirkusu. Při cestě na náměstí a zpět zablokovali kruhový objezd a způsobili podle strážníků chaos v dopravě.

Vycházka mohutných chobotnatců, které navolno doprovázeli ošetřovatelé, však bude mít dohru u státních orgánů. Zástupce velitele přerovské městské policie Miroslav Komínek řekl, že se tím zabývá již Státní veterinární správa.



Slony chovatelé na procházce doprovodili z parku Michalov až na centrální náměstí TGM, kde zvířata uprostřed pila z kašny. Dělo se tak přímo pod okny městské policie. „Ačkoliv netradiční pohled upoutal pozornost kolemjdoucích s malými dětmi, vyhodnotili strážníci situaci jinak. Sloni se volně procházeli mezi přihlížejícími lidmi, příležitostně usměrňováni skupinou zmatených ošetřovatelů,“ uvedl Komínek.

Podle strážníků šlo o nehlášenou a nezodpovědnou akci hostujícího cirkusu, kterou hlídka kvůli bezpečnosti okamžitě ukončila. Vůz městské policie poté slony doprovodil zpět k cirkusu.

Pracovníci cirkusu vyvedli slony do města zřejmě proto, aby si udělali reklamu na svá představení. Promenáda okamžitě vyvolala velký ohlas i kritické debaty na sociální síti. Vycházka se však cirkusu zřejmě podraží. „Zabývá se tím již Státní veterinární správa, může jít i o podezření z týrání zvířat. Kroutíme nad tím hlavou doteďka. Někdo by to mohl řešit i jako obecné ohrožení, slon není kočka nebo pes,“ doplnil Komínek.