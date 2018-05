Podpora ČSSD spadla na 6,5 procenta, volby by vyhrálo ANO

PRAHA ČSSD by v dubnu ubylo hlasů o dva procentní body na 6,5 procenta. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, do Sněmovny by neprošla TOP 09. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize. Víc než před měsícem by získali komunisté. Průzkum také ukázal, že v posledních měsících klesla spokojenost lidí s politickou situací.

Dubnový volební zisk ANO by byl o procentní bod vyšší než v březnu. O půl procentního bodu na 14,5 procenta si polepšila ODS, stejný dubnový výsledek Pirátů představoval proti březnu nárůst o procentní bod. Osmiprocentní zisk komunistů by byl o 1,5 procentního bodu vyšší než v březnu.

S mírnými změnami proti březnu by se do Sněmovny dostaly ještě další tři strany. Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury by dostala osm procent, lidovci a Starostové a nezávislí (STAN) shodně 5,5 procenta. Pod pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny by stejně jako v březnu zůstala TOP 09.

Spokojenost s politickou situací v Česku podle průzkumu Kantar TNS klesla z únorových 29 procent na dubnových 19 procent. „Lidé už mohou být do jisté míry nespokojení s tím, jak dlouho se táhne vyjednávání o vládě, anebo druhá skupina třeba není až tak ztotožněná se složením té (vlády), která se právě rýsuje,“ komentoval čísla analytik Kantar TNS Pavel Ranocha.

Průzkum se uskutečnil mezi 7. a 27. dubnem, zúčastnilo se ho 1200 lidí.