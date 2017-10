Pohřeb ambulantní péče v Česku. Lékaři chystají protest proti platům i EET

PRAHA Praktičtí lékaři a další ambulantní specialisté budou 10. října protestovat proti poměrům v českém zdravotnictví. Pohřeb ambulantní péče, jak pořadatelé akci nazvali, zorganizovala Koalice soukromých lékařů, účast přislíbili i další ambulantní specialisté. V rámci protestu bude ve Žlebech u Čáslavi uspořádán symbolický pohřeb a lékaři budou ordinovat s černými páskami.

Přes 10 tisíc lékařů by se mělo 10. října zúčastnit protestu, který má upozornit na neuspokojivou situaci české ambulantní péče. „Mele z posledního. Důvodem jsou léta stagnující příjmy ambulancí a rostoucí byrokracie. Povinné zavedení eReceptů a EET je pro mnoho stárnoucích lékařů tím posledním důvodem, proč ve své praxi nepokračovat,“ říká Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, které sdružuje zhruba 85 procent praktických lékařů v Česku.

V ordinacích praktických lékařů pro děti i dospělé, stomatologů a dalších se lidé budou moci setkat s lékaři s černou páskou na rukávě. Navíc budou v ordinacích viset plakáty upozorňující pacienty, že míra trpělivosti jejich ordinujícího lékaře již přetekla.

Protestní plakát, který bude viset 10. října v ordinacích lékařů.

Na plakátech se objeví kritika zaváděné elektronizace, která má podle lékařů znesnadnit život pacientům i lékařům. S tím je spojená i zvýšená míra administrativy, která má lékaře obírat o čas určený pacientům. Dále si na plakátu budou lékaři stěžovat, že jim stále nebyly zvýšeny pravomoci, přičemž jako příklad je uvedeno předepisování léků. V neposlední řadě také připomenou nedorovnání dluhu slíbené v roce 2016 s tím, že v roce 2018 hodlá ministerstvo zdravotnictví úhrady pro praktické lékaře naopak snížit.



V úterý 10. října proběhne i symbolický pohřeb primární péče. Ten se uskuteční ve Žlebech na Kutnohorsku, kde končí jediná ordinace praktického lékaře. Pohřbu by se měly zúčastnit desítky lékařů, chybět by neměla ani rakev a hudební doprovod. K této příležitosti vystavili lékaři české primární péči dokonce parte, které by mělo taktéž viset v ordinacích.

Parte vystavené českými lékaři primární péči v Česku.

Mzdy zaostávají, ordinace se budou rušit

Petr Šonka upozorňuje, že na venkově nemá odcházející lékaře kdo nahradit, a předpovídá, že se tato situace brzy dotkne i lidí, kteří zatím žádné problémy s ambulantní péči nepociťují. Tomu nasvědčuje i statistika Sdružení ambulantních specialistů, ve druhé polovině roku 2016 bylo 36 procent ambulantních specialistů v důchodovém věku.



Ústav zdravotnických informací a statistiky navíc uvádí, že v roce 2020 bude do plné efektivity provozu chybět 800 lékařů. Podle doktorů to jde na vrub i finančnímu podhodnocení lékařů. „Plat ambulantního lékaře ve státním zařízení je ve srovnání s jeho kolegou v soukromém sektoru o 28 procent vyšší. Ambulantní nestátní zdravotní sestra má o 33 procent menší mzdu, než její kolegyně pracující pro stát,“ říká k situaci předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Ten připomíná, že na problémy se upozorňuje už léta, podle něj je ale vedení ministerstva zlehčuje a podceňuje.

Podle Šonky plánované snížení úhrad ordinacím praktických lékařů situaci ještě zhorší. „Postihne to především venkovské praxe, navíc je to v přímém kontrastu s nárůstem úhrad pro nemocnice, který se počítá v desítkách procent,” vypočítává Šonka. Situace se podle něj dostala do tak vážného bodu, že lékaři zvažují uzavření ambulancí.

Konec praxe v Rakovníku či Čeladné

Ordinace praktického lékaře pro děti končí k lednu 2018 třeba v Rakovníku. Tam vede lékařka Iva Jirmanová společně s kolegyní praxi, do níž dochází přes 1 700 dětí.



„Myslela jsem si, že po 45 letech práce budu do důchodu odcházet s dobrým pocitem, opak je však pravdou. V současnosti je naše práce spíš směsí nařízení, příkazů, zákazů, výkazů, hlášení pro nejrůznější instituce. Poslední kapkou je blížící se povinný eRecept a EET. Nikdo nepřipustí jakýkoliv kompromis, nikdo z kompetentních lidí nechce slyšet naše argumenty. K tomu pacientům všichni slibují všechno, a ti se také podle toho občas chovají. Jen výjimečně se daří nahradit lékaře odcházejícího do důchodu. Pacientům vysvětlujeme naše důvody a ti se nestačí divit. Musí si sami najít nového lékaře, ale kapacita kolegů není nekonečná,“ popisuje Jirmanová. Podle ní zvažuje konec více lékařů v jejím okrese.

Dalším podobným případem je končící praxe v oblasti obce Čeladná v okrese Frýdek-Místek. Tam ordinuje praktický lékař Petr Pachman. Pod jeho působnost spadá přes 1 500 lidí, ti si teď budou muset hledat nového praktického lékaře. Praxi nabídl k odkupu, není o ní ale podle něj zájem.

V Česku se průměrný praktický lékař stará o přibližně 1 700 pacientů. Ve městech, kde je lékařů více, je toto číslo o pár stovek nižší, na venkově naopak běžně přesáhne dva tisíce. V lokalitách jako Chebsko či Mostecko se počet pacientů na jednoho lékaře šplhá až na čtyři tisíce.