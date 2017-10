Platí alimenty podle nařízení soudu, přesto ji policie stíhá kvůli zanedbání péče

PRAHA Policie obvinila ženu ze zanedbání povinné péče, přestože dotyčná svou povinnost plní. Svým dvěma nezletilým dětem posílá přesně tolik, kolik jí určil soud. Obvinění navíc přišlo ve chvíli, kdy teprve běží jiné soudní řízení o navýšení výživného. Kriminalisté jsou přesvědčení, že v silách dotyčné je přispívat na živobytí potomků víc. Podle oslovených odborníků jde o unikátní případ, s nímž se dosud nesetkali.

„V době od listopadu 2016 do září 2017 včetně úmyslně neplnila řádným způsobem svou vyživovací povinnost k nezletilým dětem, a to přesto, že si byla této vyživovací povinnosti vyplývající ze zákona vědoma,“ zní podstata údajného provinění v usnesení o zahájení trestního stíhání, do kterého Lidovky.cz nahlédly. Případem se zabývá policie z jednoho pražského odboru, ženu vyšetřovatel obvinil koncem září.

Protože se jedná o citlivý případ, figurují v něm dvě nezletilé děti a vztahy mezi bývalými partnery jsou extrémně vyhrocené, server Lidovky.cz nebude uvádět žádná jména, osobní údaje ani zbytné podrobnosti. Osmatřicetiletá P.S. žijící v jedné obci u Prahy se se svým tehdejším manželem rozvedla v roce 2009. Děti vychovává otec, ale paní S. se s nimi vídá od čtvrtka do neděle.

Alimenty platí řádně, jak jí v roce 2010 nařídil soud. Částka je na první pohled nedostačující, žena svým dětem posílá každý měsíc dohromady tisíc korun. „Částka je symbolická, protože v době, kdy jsme se rozvedli, jsem byla na mateřské, víc jsem platit nemohla. Nemohla jsem částku ani v průběhu let zvyšovat, protože jsem opakovaně byla na pracovním úřadě,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz paní S.

Teprve před dvěma lety se jí povedlo zajistit si stálý příjem, vydělává si jako živnostnice v Praze. Od té doby podle svých slov opakovaně nabízela svému muži, že se na zajištění svých dětí bude podílet vyšší částkou. Bývalí manželé se však nedohodli. „Jednak mezi námi nefunguje komunikace, jednak manžel nikdy nepodal návrh na zvýšení alimentů,“ poznamenala P.S.

Návrh na zvýšení alimentů padl teprve letos

Situace se dramaticky změnila letošní rok. V lednu se bývalý muž paní P.S. poprvé od rozvodu obrátil na soud, aby přispívala na společné potomky víc. Už o dva týdny později pak zmocněnec obou dětí, shodou okolností bývalý tchán paní S., podal na ženu trestní oznámení. Policie ho nejprve odložila jako nedůvodné, po zásahu státního zástupce se ale kauza dostala do rukou vyšetřovatele z jiného oddělení, a ten P.S. poslední týden v září obvinil.

„Nelze hovořit o řádném plnění vyživovací povinnosti tak, jak má občanský zákoník na mysli,“ vyjadřuje se vyšetřovatel v obvinění k tomu, že paní S. vyplácí dětem alimenty podle rozhodnutí soudu. „Výdělečné poměry, možnosti a majetkové poměry jsou v současné době výrazně odlišné oproti době, kdy soud vydal rozsudek upravující výživné,“ zní klíčová pasáž obvinění. V tomto smyslu zákon opravdu předpokládá, že by se měl rodič podílet na výživném dětí úměrně ke svému příjmu.

Vyšetřovatel tak argumentuje tím, že za rok 2016 měla P.S. nezdaněný příjem půl milionu korun. Současně prodejem svého pražského bytu inkasovala přes dva miliony. Podle výpočtu policie na základě tabulek ministerstva spravedlnosti by měla paní S. vyplácet svým dětem správně dohromady 10 800 korun měsíčně, celkový dluh vůči jejím potomkům za kritické období od loňského listopadu do letošního září stanovil na 107 800 korun.

‚Děti nouzí netrpí‘

Paní S. ale oponuje už zmíněným argumentem, že na zvýšení alimentů se s manželem klidnou cestou neshodla. Peníze z prodeje bytu pak podle svých slov použila na uhlazení dluhů, do nichž upadla vlivem mimořádně složité osobní situace související s rozvodem. P.S. současně podotýká, že její muž, lékař, je dostatečně zajištěný a děti nikterak nestrádají. „Netrpí hmotnou nouzí,“ upozorňuje.

Oslovení advokáti a odborníci na trestní právo svorně přiznávají, že se s podobným případem dosud nesetkali. Šéf Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jiří Jelínek sice upozorňuje, že policii při jejím vyšetřování nevážou rozsudky civilních soudů. Jinými slovy zákon umožňuje, aby kriminalisté dotyčnou obvinili, přestože doslova plní pravomocný verdikt.

„Možné to je, ale opravdu je to zvláštní. Navíc když stále běží soudní řízení o úpravě vyživovací povinnosti,“ sdělil však serveru Lidovky.cz Jelínek. Být na místě kriminalisty, počkal by na verdikt o zvýšení alimentů. Po trestní represi by se podle jeho soudu mělo sáhnout jen v mimořádných případech. „Měl by to být omezeno pouze na situace, kdy je zájmová osoba vystavena nebezpečí nouze. Všechno ostatní by se mělo řešit v civilním řízení,“ podotkl.

Pokud žije skromně, nic jí nehrozí, míní advokátka

Podle bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, která se jako advokátka mimo jiné soustředí na spory mezi rodiči o výživné, by v případě skutečné nouze hrozící dětem vydal soud předběžné opatření. Nic takového se však nestalo. Pokud stíhání paní S. dojde až k obžalobě, žena má prý několik slušných možností se obhájit. V první řadě může doložit, že dětem přispívala i jinak.

„Pokud paní žije skromně, myslím, že jí nic nehrozí. Mohla by třeba říct, že se dětem spoří, platí jim školné nebo je vozí na dovolené,“ popsala serveru Lidovky.cz Kovářová. Paní S. přisvědčuje, že občas svým dětem koupí oblečení, hradí některé výdaje spojené s jejich školními povinnostmi a loni i letos s nimi byla na dovolené. „Od státu by bylo moudřejší, kdyby místo trestního stíhání vedl rodiče k tomu, aby se dohodli, než aby stíhal jednoho, protože děti na to doplatí,“ podotkla k tomu Kovářová.

Proč policie obvinila P.S. ještě před výsledkem řízení o navýšení výživného, není jasné. „Bližší informace k probíhajícímu trestnímu v této fázi policejní orgán sdělovat nebude,“ řekla serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Jana Dětská. Mluvčí se odvolala mimo jiné na to, že příběh zahrnuje právě dvě nezletilé děti.

Pokud případ dospěje před trestní soud, paní S. v krajním případě hrozí až rok vězení. Nicméně vedle možností nastíněné exministryní Kovářovou má ještě další šanci, jak se hrozbě trestu vyhnout. Uhradit dluh na výživném určeným vyšetřovatelem. Paní S. je ale přesvědčená, že se ničeho špatného nedopustila. Na postup dozorující státní zástupkyně podala stížnost, kterou má do 2. prosince vypořádat Krajské státní zastupitelství v Praze.