Policie navrhla obžalovat dva obviněné v kauze CzechTourismu

PRAHA Policie navrhla obžalovat dva lidi stíhané v souvislosti s hospodařením státní agentury CzechTourism. Na dotaz ČTK to v pátek uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku dvojici hrozí až dva roky vězení nebo zákaz činnosti.

„Spis se v tuto chvíli nachází u dozorového státního zástupce, který studuje obsáhlý důkazní materiál pro potřeby následného rozhodnutí,“ doplnil Svoboda.



Daného trestného činu se podle zákoníku dopustí ten, kdo poruší svou zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat či spravovat cizí majetek, a způsobí tím škodu přesahující 25 000 korun. Z použité právní kvalifikace vyplývá, že údajnou trestnou činností v CzechTourismu vznikla škoda do půl milionu korun.

Organizace prý nehospodárně utrácela a porušila několik zákonů

Příspěvková organizace CzechTourism propaguje Česko jako destinaci cestovního ruchu. Kriminalisté prověřovali její hospodaření na základě trestního oznámení, které podal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle závěrů kontroly úřadu agentura v řadě případů nehospodárně utrácela a porušila několik zákonů. Vytýkaná pochybení se týkala veřejných zakázek a statisícových výdajů za wellness pobyty nebo rozlučku s generálním ředitelem. Kontrola zahrnovala hospodaření mezi roky 2012 až 2014.

NKÚ tvrdí, že agentura zadávala zakázky bez ohledu na to, jestli by je nebylo možné v soutěži získat levněji. Například prý kupovala právní služby bez posouzení, zda jde o nejvýhodnější variantu, a soutěže nepořádala ani při nákupu letenek. Distribuci výstavních a reklamních předmětů zase agentura rozdělila do více zakázek malého rozsahu, které zadávala bez otevřené soutěže, uvedl NKÚ.

Trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli některým veřejným zakázkám a smlouvám CzechTourismu podala v roce 2015 také tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Její kritika se týkala stovek milionů korun a období let 2004 až 2014, kdy agenturu vedl Rostislav Vondruška, někdejší ministr pro místní rozvoj v úřednické vládě Jana Fischera. Policie ale oznámení ministryně po několika měsících odložila s tím, že nebyl spáchán trestný čin.