Policie navrhla obžalovat exhejtmana Ratha v druhé větvi korupční kauzy

Výběr informací o korupční kauze kolem Davida Ratha

Druhá větev kauzy manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic: - V této části kauzy jde o zakázky za více než 700 milionů korun, konkrétně o rekonstrukci či výstavbu pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a o dodávky sanitek pro středočeskou záchrannou službu. V říjnu 2013 policie obvinila v této druhé větvi osm firem a devět lidí včetně Ratha.



Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality v srpnu 2015 oznámil, že kriminalisté navrhli obžalovat osm firem a devět lidí. Obvinění údajně požadovali u zmanipulovaných zakázek zadavatelů Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Středočeského kraje úplatky za 66,4 milionu korun, z toho převzali 3,4 milionu korun.



Loni v lednu Krajský soud v Praze vrátil druhou větev kauzy k došetření. Důvodem byly nezákonně pořízené odposlechy, kvůli kterým měly být ze spisu odstraněny některé důkazy. Soud měl také znovu vyslechnout některé svědky. Nejvyšší soud ale loni v červnu naopak konstatoval, že odposlechy jsou platné.



Krajský soud kauzu vrátil i kvůli novele zákona, která upravuje trestní odpovědnost firem. Podle nového znění, které platí od prosince 2016, firmy nemohou být stíhány v případech, kdy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby zabránily protiprávnímu jednání zaměstnance. Novela sice začala platit až po podání obžaloby, policie i soudy ale musí přihlížet k předpisům, které jsou pro obžalované výhodnější.



Začátkem letošního ledna deník Právo uvedl, že policisté na sklonku roku 2017 znovu ukončili vyšetřování druhé větve kauzy. Dnes policie oznámila, že exhejtmana Ratha navrhla v této věci obžalovat.

První větev kauzy manipulace zakázek na modernizaci středočeských nemocnic, opravy zámku v Buštěhradě na Kladensku či budovy gymnázia v Hostivici: - Kauza začala v polovině května 2012, kdy policie Ratha zadržela s krabicí, v níž bylo sedm milionů korun. Podle policie to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku týkající se opravy buštěhradského zámku.



V květnu 2012 žalobkyně oznámila, že Rath byl obviněn z přijetí úplatku za zmanipulování zakázky na opravu zámku. Policie začala stíhat i další lidi, mimo jiné exposlance ODS a bývalého šéfa středočeské VZP Petra Kotta, ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou (nyní Kottovou) a šéfy dvou stavebních firem. V březnu 2013 policie navrhla Ratha a dalších deset lidí obžalovat.



Krajský soud v Praze v dubnu 2015 vynesl nepravomocný rozsudek nad devíti obžalovanými. Kottovým, které soudce označil za organizátory, uložil 7,5 roku vězení, další z obžalovaných odsoudil na pět let až po podmínečné tresty. V červenci téhož roku soud vynesl nepravomocný verdikt nad Rathem a Lucií Novanskou. Rathovi soud vyměřil nepodmíněný trest 8,5 roku a propadnutí majetku.



V říjnu 2016 pražský Vrchní soud rozsudek zrušil. Důvodem byly použité odposlechy, stěžejní důkazy obžaloby, které byly podle vrchního soudu pořízeny nezákonně, a v hlavním líčení je proto nelze použít. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) kvůli zrušenému rozsudku podal stížnost k Nejvyššímu soudu (NS). Domníval se, že nebyl důvod, aby vrchní soud věc vrátil k novému projednání.



Loni v červnu NS rozhodl, že výsledky odposlechů jsou použitelné jako důkazy. Konstatoval, že Vrchní soud porušil zákon ve prospěch obžalovaných. NS ovšem nemohl přímo zrušit verdikt Vrchního soudu. Kauza se tak v říjnu 2017 vrátila opět ke Krajskému soudu v Praze. Rath tehdy dlouze zdůvodňoval svou námitku podjatosti vůči soudci Robertu Pacovskému a jeho senátu.



Soud ale v listopadu námitky podjatosti nevyslyšel. Záležitostí se poté zabýval ještě pražský vrchní soud, který letos v únoru rozhodl, že Pacovský ani jeho senát podjatí nejsou. Přerušené soudní líčení v Rathově kauze začalo u Krajského soudu v Praze v březnu, rozsudek by měl soud vynést 27. června. Státní zástupce exhejtmanovi navrhuje trest osm až devět let vězení a propadnutí majetku.