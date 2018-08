Policie žádá o vydání poslance Ondráčka. Horáčka označil za veksláka, ten volá po trestu za pomluvu

Vizitka poslance KSČM Zdeňka Ondráčka (49) Policie ve středu požádala Sněmovnu o jeho vydání ke stíhání, podle serveru Novinky.cz se případ týká Ondráčkových výroků o někdejším kandidátovi na prezidenta Michalu Horáčkovi: Datum a místo narození: 28. července 1969 v Žacléři Vzdělání: Policejní akademie ČR v Praze, později si doplnil vzdělání dalším studiem na Univerzitě Hradec Králové, Akademii Policejního sboru v Bratislavě a Univerzitě Palackého v Olomouci (tituly PhDr., JUDr., Ph.D.) Současné funkce: poslanec Poslanecké sněmovny (od 2013), je místopředsedou bezpečnostního výboru; člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje (od 2012); zastupitel Trutnova (od 2010).



Praxe: dělník v papírně ve Svobodě nad Úpou (1987 až 1988), policista - člen pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti (1988 až 1990), později člen Policie ČR (do roku 2011), mimo jiné vyšetřovatel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality; podnikatel, jednatel firmy Confisio-CZ, zástupce ředitelky Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice (2012 až 2013) Členství ve straně: KSČM (od roku 2012), KSČ (1989 až 1990) Ostatní: - Ondráčkovo jméno bylo v nedávné době diskutováno zejména v souvislosti s volbou předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráčka, který byl již předtím terčem kritiky za své působení za socialismu, zvolili do této funkce zákonodárci v březnu. Proti tomu se ohradila opozice, demonstrovaly i tisícovky lidí. Ondráček se nakonec funkce vzdal, a předešel tak hlasování o svém odvolání. V dubnu byl do čela komise zvolen nominant hnutí ANO Jiří Mašek (ANO).



Ondráček jako člen pohotovostního útvaru zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům během takzvaného Palachova týdne. V rozhovoru pro časopis Mladý svět v prosinci 1989 přiznal, že uhodil obuškem i dívku. Pro časopis také přiznal, že byl při zásahu na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989: „Z Bartolomějské jsme slyšeli, jak to na Národní třídě vře. Asi po dvaceti minutách jsme šli posílit jinou část pořádkové jednotky, když jsme slyšeli, že je dav agresivní.“ Později ale uvedl, že byl připraven jen jako posila.



Na autentických dobových záběrech, které Česká televize odvysílala mimo jiné v rámci seriálu Vyprávěj, Ondráček jako agitátor čety odůvodňoval brutální zákroky Veřejné bezpečnosti tím, že demonstranti byli ozbrojeni kudlami, řetězy i boxery. „Měli rozkovaný řetězy, na kterých byly na konci navařený ocelový kuličky, to většinou ti pankáči, nebo jak se to říká, nosili po kapsách,“ popsal reportérce. Po svém zvolení do Sněmovny v roce 2013 Ondráček řekl, že byl pouze součástí pluku, který musel zasáhnout.



V roce 2014 se Ondráček dostal ve Sněmovně do sporu s tehdejším místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který ho označil za komunistického fízla a komunistickou mlátičku. Ondráček se hájil tím, že nebyl u komunistické Státní bezpečnosti, nikoho neudal a má i lustrační osvědčení a bezpečnostní prověrku. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny poté rozhodl, že by se měl Kalousek omluvit. Ten to odmítl. Sněmovna poté nezrušila, ale ani nepotvrdila rozhodnutí výboru, z čehož vyplynulo, že se Kalousek omlouvat nemusí.



Ondráček jako poslanec vzbudil mimo jiné rozruch a vyvolal vlnu kritiky i svým návrhem zařadit do trestního zákoníku paragraf trestající hanobení prezidenta republiky vězením.



Při červencovém hlasování o důvěře vládě ANO a ČSSD byl Ondráček jedním z těch, kteří nový kabinet nepodpořili. Poslanec řekl, že se neztotožnil s jeho programovým prohlášením v oblasti bezpečnosti. Vedení KSČM jeho vysvětlení akceptovalo a Ondráček zůstal garantem strany pro bezpečnostní problematiku. Odmítl také spekulace, že jeho postoj k vládě souvisel s tím, že ANO přispělo k jeho konci v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS.



Současná žádost o vydání ke stíhání se podle serveru Novinky.cz týká Ondráčkových výroků o někdejším kandidátovi na prezidenta Horáčkovi. Poslanec koncem loňského roku během kampaně před lednovými prezidentskými volbami obvinil v médiích Horáčka ze spolupráce s StB. Ten jakoukoli spolupráci s StB popřel a na Ondráčka podal začátkem tohoto roku trestní oznámení.