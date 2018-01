Policie v Praze zadržela řidiče autobusu, řídil pod vlivem pervitinu

PRAHA Policisté v úterý zadrželi muže, který řídil v Praze autobus pod vlivem pervitinu. Upozornil je na něj řidič osobního auta, který se s ním dostal na letišti do hádky a podle kterého byl muž agresivní. ČTK to sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan. Dodal, že řidič autobusu je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky, nevyloučil ale, že nakonec může být stíhán z obecné ohrožení, protože v době události vezl z pražského letiště zhruba 30 lidí.

Podle Hulana muž neřídil autobus pražské městské dopravy. Ale vzhledem k tomu, že seděl za volantem hromadného dopravního prostředku, hrozí mu v případě odsouzení za ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky vězení.



Co bylo příčinou hádky řidičů, policie neví. Podle mluvčího ale hádka skončila tím, že řidič autobusu několikrát kopl do karoserie osobního auta druhého řidiče, poté sedl za volant autobusu a odjel z letiště. „Poškozený si ale něco takového nechtěl nechat líbit a vytočil linku 158. Operátorovi sdělil, co se odehrálo a že autobus ‚pronásleduje‘, neboť takto agresivní řidič by, podle oznamovatele, neměl vozit lidi,“ popsal událost Hulan.

Na základě této výpovědi policisté autobus zastavili nedaleko letiště v Evropské ulici. U obou řidičů policisté následně provedli dechovou zkoušku na alkohol a test na přítomnost drog. Dechová zkouška byla podle Hulana u obou negativní, test na drogy byl ale u řidiče autobusu pozitivní. „Avizoval přítomnost amfetaminu, tedy pervitinu, v těle řidiče,“ doplnil mluvčí.