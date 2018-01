Je to dobrá zpráva, komentují Zemanovo vítězství ruská média

BRUSEL/WASHINGTON/MOSKVA/BRATISLAVA/LONDÝN O vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách zpravují i zahraniční média. V Rusku je považováno za dobrou zprávu, Zeman má podle místního tisku k Ruské federaci kladný vztah. Americký list Politico zmiňuje špinavou kampaň proti Jiřímu Drahošovi, CBS News zase připomínají, že je Zeman podporovatelem Donalda Trumpa.

Ruská tisková agentura TASS se při informování o Zemanově vítězství zaměřila na to, že proti stávajícímu prezidentovi hlasovala většina voličů v Praze a jejím okolí, zatímco zbyte k republiky podpořil současného pána Pražského hradu. Citovala také šéfa zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonida Sluckého. „Je to dobrá zpráva, blahopřejeme prezidentovi,“ uvedl Sluckij.

Ruský list Izvestija připomíná, že je Zeman „známý svým přátelským přístupem k Ruské federaci“. „Opakovaně hovořil o zlepšení vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a o zrušení protiruských sankcí,“ dodává.

Politico: Špatná zpráva pro Brusel

Webový list Politico označil Zemanovo vítězství za výsledek, který bude pravděpodobně považován za špatnou zprávu v Bruselu. A to proto že Zeman téměř neustále nesouhlasí s Evropskou unií, zejména pokud jde o migrační kvóty a sankce proti Rusku.



Server zároveň píše o špinavé kampani proti Zemanovu vyzyvateli Jiřímu Drahošovi, který byl falešně obviňován z pedofilie, spolupráce s StB a ukradením některých vědeckých patentů. Nejvíce ale podle Politico Drahošovi uškodilo tvrzení, že je podporovatelem masové imigrace, když zhruba tři čtvrtiny Čechů jsou proti.

Web německého deníku Süddeutsche Zeitung považuje výsledek českých voleb za překvapivý. Populista zůstává prezidentem, píše.

CBS News: Zeman je vedoucí proruský hlas v EU

Web televize CBS News jako další americká média připomíná, že Zeman byl jedním z málo evropských lídrů, kteří podpořili Donalda Trumpa na zvolení americkým prezidentem. Uvádí, že Zeman je považován za „vedoucí proruský hlas“ v politice EU.



Britský list Financial Times s odvoláním na analytiky uvádí, že především Zemanova větší politická zkušenost hrála klíčovou roli v jeho konečném vítězství nad Drahošem, který strávil svou kariéru v akademické sféře a teprve v loňském roce vstoupil do politiky.

Podle listu Wall Street Journal (WSJ) vyhrál politik, který zdůrazňuje důležitost vztahů s Moskvou. Poraženým je pak „středolevý“ kandidát, který si dal za úkol zvrátit zvedající se vlnu euroskepticismu v regionu. Zemanova výhra zároveň zvýrazňuje postavení těch stran ve střední a východní Evropě, které jsou skeptické vůči snaze EU vybudovat integrovanější a jednotnější Evropu. Také posiluje euroskeptiky v Polsku a v Maďarsku.

Britský deník The Guardian označil výsledky českých voleb za vítězství pro protiimigrační a krajně pravicové síly v zemi, což může potenciálně obrátit českou politiku protizápadním směrem. Symbolické se pro vítězství 73letého prezidenta stalo, že v jeho volebním štábu byl přítomen vůdce Strany přímé demokracie Tomio Okamura. Výhra Zemanovi umožňuje také diktovat si složení nové vlády vedené Andrejem Babišem, jehož dosavadní menšinová nedostala důvěru v parlamentu.

Slovenská média: Drahoš nebyl správný antizeman

Slovenská média komentovala výsledky voleb slovy, že postavit proti Zemanovi pouze „antizemana“ na jeho úspěch nestačí. Podle listu Denník N se Česko posouvá k Polsku a Maďarsku a Slovensko zůstává ve střední Evropě ostrovem proevropské orientace.

„Protivníci současného pána Pražského hradu promarnili svou šanci. Překalkulovali to, vybrali nesprávného ?antizemana ?. Drahoš ani v jednom okamžiku prezidentského souboje nedokázal přesvědčit, že by měl vlastnosti politického lídra,“ napsal portál Aktuality.sk.



Portál dodal, že k tomu, aby mohl prezidentský kandidát porazit politického matadora a mistra bonmotů Zemana, musí mít dar slova. Debaty podle něj ale ukázaly, že Drahošovi chybí jak řečnický talent, tak vlastní názor.

„Nebýt Milošem Zemanem nestačí na porážku Miloše Zemana,“ napsal list Pravda. Drahoš podle něj před rozhodujícím druhým kolem nedokázal mobilizovat více nerozhodnutých voličů a především nedokázal zmenšit tábor Zemanových voličů.

Hospodárske noviny na svém webu uvedly, že Zeman v těsném souboji o křeslo hlavy státu dokázal zvítězit i díky obrovským politickým zkušenostem. „O konečném výsledku rozhodly maličkosti. Ty se staly v klíčové televizní debatě v České televizi. Miloš Zeman věděl, o co jde, proto zvolil správnou taktiku. Snažil se působit jako umírněný politik, který si uvědomuje své chyby,“ napsal deník.

Sme: Slušnější část Česka stála za Drahošem

„Zeman nakonec vyhrál. Neměl to jasné a již vůbec ne jisté. Slušnější část Česka se po pěti letech znovu dokázala postavit za jednoho kandidáta a podpořit ho,“ uvedl list Sme k neúspěchu Zemanova soupeře Drahoše.



Deník soudí, že opačný výsledek by byl velkým překvapením a že nenastala výjimečná situace, při které by měl Drahoš šanci porazit Zemana. Podle něj to naznačovaly již výsledy voleb do Sněmovny. „Voliče, kteří se vidí v Zemanova populismu, vyvolávání strachu, byla velká většina,“ poznamenal list.

„Vítězství Miloše Zemana - za vlády Andreje Babiše - posouvá Českou republiku k Polsku a Maďarsku, čímž se Slovensko stává v této chvíli ostrovem evropské orientace v bažině střední Evropy,“ uvedl v komentáři list Denník N.

Volební úspěch Zemana je podle něj potvrzením, že energie vzpoury proti liberální demokracii neztrácí na síle, byť již nenabízí nic nového. V Česku podle listu nabrala mobilizace před volbami nebývalou energii. „Je to zápas, který se v různých podobách vede na celém Západě. Je to civilizační střet a v Česku právě zvítězil byzantský princip kultu arogantní moci východního typu,“ uvedl list. Dodal, že Drahoš navzdory volebnímu neúspěchu nasbíral společenský kapitál, který pomůže poražené části české společnosti nabrat nový dech.