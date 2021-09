Tanec zbavený divadelní iluze. Forsythe přichází s nepřeberným množstvím nápadů

Balet Národního divadla zařadil do repertoáru v roce 2012 Forsythovu In the Middle Somewhat Elevated a v této divadelní sezoně uvede nově další opus The Second Detail. Jedná se o balety premiérované v 80. a 90. letech, a tak novinka A Quiet Evening of Dance, kterou The Forsythe Company přivezla na Tanec Praha, byla v mnohém překvapující. Není oslavou fysis tanečníků a tanečnic na špičkách ani úlitbou estetice krásy klasického tance. Forsythe se naopak rozhodl atakovat diváka monolitickým proudem těkavé energie.