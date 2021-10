Zítřek neumřel, jen se změnil. Stejně klasický Bond jako protřepané, ale nemíchané martini

Do kin po celém světě s téměř ročním zpožděním, zaviněným jak jinak než koronavirovou pandemií, vtrhl nový James Bond. Agent nejen s numerem 007, ale také pořadovým číslem 25 – právě tolik (oficiálních) filmů má tenhle špion Jejího Veličenstva na kontě. A protože se poprvé na plátně objevil ve snímku Dr. No už v roce 1962, je to na devětapadesátiletého pána na konci středních let s tváří ukrajinského zabijáka, tedy pardon, Daniela Craiga, hodně slušný výkon.