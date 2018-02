Poslanci projednají návrh SPD na obecné referendum a Němci rozhodnou o omezení dieselů

Praha Poslanci dnes budou jednat o návrhu na zavedení obecného referenda, které by zahrnovalo i možné hlasování o vystoupení z EU. Německý soud může zakázat dieselová auta v některých městech a prezident Miloš Zeman se sejde s novým vedením ČSSD.

Debata o referendech. Na dnešní odpolední schůzi Poslanecké sněmovny by měli poslanci projednat v úvodním kole návrh SPD na zavedení obecného referenda, které připouští i referenda o zahraničněpolitických otázkách, včetně vystoupení z Evropské unie. Na pořadu dne by měl být i návrh KSČM na zdanění náhrad církvím v rámci církevních restitucí a poslanecký návrh na zúžení povinnosti EET pouze na plátce daně z přidané hodnoty. Schvalovat by měli vládní novely zákona o České národní bance, daňového řádu a vodního zákona. Sněmovna by také měla opakovaně volit předsedu komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, do níž se komunisté pokusili opakovaně navrhnout svého poslance Zdeňka Ondráčka.

Konec dieselů v některých městech? Německý nejvyšší správní soud má dnes v odpoledních hodinách rozhodnout, zda je možné zakázat jízdu naftových automobilů v některých městech. Verdikt, který by se nepřímo dotkl i Čechů, ať už proto, že by se svými diesely do zmíněných měst nemohli vjet, nebo proto, že by následně české autobazary nejspíš zahltily nechtěné německé diesely, se původně očekával už minulý čtvrtek.

Hamáček a Zimola v Lánech. Prezident Miloš Zeman dnes přijme na zámku v Lánech předsedu ČSSD Jana Hamáčka a prvního místopředsedu strany Jiřího Zimolu. Nový předseda strany dal vzápětí po svém zvolení najevo, že by rád s hlavou státu udržoval co nejkorektnější vztahy, a navrhl mu setkání.

Vydá Česko kurdského politika? Pražský městský soud by měl dnes rozhodovat o návrhu na vzetí do vazby kurdského politika Sáliha Muslima, který byl o víkendu zadržen v Praze. O bývalého vysoce postaveného představitele Strany demokratické unie (PYD) má eminentní zájem Turecko, které jej zařadilo na seznam nejhledanějších teroristů. Na desátou hodinu dopolední plánují protest před ministerstvem spravedlnosti tuzemští podporovatelé zadrženého Kurda.

Aukce Kupky. Večer se budou v londýnské síni Christie’s v rámci aukce impresionistů a moderního umění dražit také dva obrazy Františka Kupky. Hlavními magnety aukce jsou díla Pabla Picassa, Edgara Degase a Fernanda Légera. Do dražby jdou Kupkovy obrazy Bílá na modré a červené s odhadní cenou 400 000 až 600 000 liber (11,5 až 17 milionů korun) a Série C III. Élévations s odhadní cenou 500 000 až 700 000 liber (14,3 až 20 milionů korun).

Záplava veletrhů. V Brně dnes začíná mezinárodní potravinářský veletrh Salima, mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování Inteco, mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK, mezinárodní vinařský veletrh Vinex, mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií Embax Print. Končí 2. března.

Co bude s nádražím v Brně? Taktéž v Brně odpoledne mimořádně zasedne zastupitelstvo města. Bude se zabývat stanoviskem k rekonstrukci brněnského železničního uzlu a přesunu nádraží.

Bude zima. I zítra byste se měli dobře obléknout. V porovnání s uplynulými dny ještě přituhne. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi -10 °C až -6 °C.