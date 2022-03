Jak fungují moderní elektromotory, a proč jsou tak nepostradatelné?

Na bázi elektromotoru prakticky funguje kdejaký spotřebič od klasického větráku, přes větráčky v notebooku, až po křovinořezy nebo pohony na sekačky.

Elektromotory se tak rozhodně staly každodenní součástí našeho života, a jsou rozhodně nepostradatelné pro celou řadu více i méně důmyslných technologií. Jak ale fungují, a proč je nelze nahradit?

Jednoduchá funkce elektromotoru v kostce

Pochopitelně bychom mohli o funkci elektromotoru napsat několikastránkovou esej, ale pro pochopení postačí i drobný odstavec. Základními komponenty jsou magnety, které jsou v každém elektromotoru, a indukční cívka. Některé jsou pak kartáčové či bezkartáčové. Základní princip, jak fungují elektrické motory Bühler je potom postavený na magnetické indukci.

Jakmile je potřeba rozjet motor, tak se pustí proud do cívky. To přirozeně okamžitě začne tvořit magnetické pole, které je ale opačné oproti magnetům v motoru. Na základě toho dojde ke stabilní rotaci a motor jako takový se rozjede. Princip je to opravdu velice jednoduchý, ale konstrukční provedení motorů už často taková legrace opravdu není.

Motory bez potřeby převodů

V některých mechanismech počítáme s tím, že roztáčíme motor na přesně daný rozsah otáček, který je víceméně stabilní a není potřeba nějak manipulovat s jejich změnami. Pro takové případy jsou naprosto ideální jednoduché EC motory Bühler. Jsou levnější variantou, která je dostupná, konstrukčně jednoduchá a svůj účel plní na výbornou. Jenže nedokáže si poradit tam, kde je potřeba dynamických změn otáček.

Převodové elektromotory pro dokonalý chod

V případě, kdy potřebujeme účinně regulovat otáčky elektromotoru nebo celého systému, tak potřebujeme také účinně pracovat s jednotlivými stupni převodů. Jinak by motor nebyl schopný reagovat na změny, které jsou v systému. V technologii se dá všeobecně říct, že kdekoliv je tento požadavek na funkci motoru, je zároveň také převodovka. I to je ale široký pojem, protože převodové motory Bühler mohou být osazeny různými druhy převodů, které jsou vhodné pro různé příležitosti.