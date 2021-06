Konec školního roku se blíží a vy hledáte odměnu pro svého školáka?

Letošní školní rok byl po všech stránkách jiný než ty předešlé, které běžně známe a každoročně se svými dětmi prožíváme. Asi bychom jen stěží spočítali, kolik toho bylo za poslední měsíce napsáno a řečeno na téma školní docházka dětí v této nelehké a nepředvídatelné době.

Jen stěží bychom mohli obsáhnout tu širokou paletu emocí, které se prohnaly našimi životy ve spojitosti s tímto citlivým tématem. Ne nadarmo se říká, že naše děti jsou to nejcennější, co v životě máme, a snad každému rodiči udělá největší radost, když může vidět své děti šťastné a spokojené.



Udělejte si proto volnou chvilku, uvařte si kávu a najděte si nějaké hezké místo, které máte rádi. V klidu se posaďte. Tak a teď můžete zavzpomínat, co všechno během uplynulých dnů a týdnů váš syn nebo dcera zvládli, za co jste na ně pyšní. Nebylo to vůbec snadné pro vás, a to jste dospělí! A co teprve oni? Museli se během velmi krátké doby adaptovat na nově vzniklou situaci, vpustit do svých dětských životů úplně nové zkušenosti. Smířit se s tím, že to, na co byli zvyklí, je ze dne na den pryč, a nikdo neví, kdy a zda se to zase napraví. A za to si zaslouží velkou pochvalu!



Vyberte svým školákům dárek, který je potěší



Ať už máte se svými dětmi zažitý nějaký rituál spojený s koncem školního roku, či ne, letos byste to určitě udělat měli. Vyberte dárek, který kromě již tradiční zmrzliny s kamarády, bude dělat radost vašim dětem ještě dlouho po tom, co v jejich ústech křupne poslední kousek zmrzlinového kornoutku! Navíc bude velmi praktický. A co je na tom všem úplně nejlepší, bude jim věrným průvodcem a pomocníkem při jejich dalším školním snažení. Ano, řeč je o lampičce. Ale pozor, ne jen tak ledajaké, nýbrž o lampičce skoro kouzelné, která umí hotové zázraky! O LED stolní lampičce RETLUX RTL 202 s ambientním podsvícením, která v mžiku promění dětský pokojíček na království barev, přesně podle aktuální nálady jeho obyvatele nebo obyvatelky. Vybírat je možné z 256 různých barev, a to buď ručně, anebo nastavením dynamického prolínání.

Na práci, i tu školní, je potřeba se soustředit

Pokud si mladí studenti vezmou RETLUX LED lampičku na pomoc při přípravě do školy, pravděpodobně na tento čas nechají všechny barvy odpočívat a využijí její ostatní přednosti. Těmi jsou určitě tři režimy světelného toku – jemný, střední a intenzivní, takže každý si vybere takový, který zrovna potřebuje. Živější studenti zcela jistě ocení protiskluzovou základnu a celkově odolnou konstrukci lampičky, protože stát se může cokoliv, že?



I odpočinek je součástí zdárného studia

A co když už je vše hotovo? Úkoly jsou dopsány a pečlivě uloženy ve školním batohu, stránky knih dočteny až na místo, kde se oči samy zavírají a je čas jít spát? I při tom vám lampička RETLUX dokáže být věrným pomocníkem. Dokáže totiž svítit podsvícením bez hlavního osvětlení a nahradit tak noční světlo, které mnoho dětí stále oceňuje a žádá. Tak dobrou noc!