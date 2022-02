Mějte na stavbě dobře přístupnou energii díky kvalitním rozvaděčům

V případě elektriky je ten problém, že čím více budete používat prodlužovačů, tím větší je šance poškození okruhu v nějakém konkrétním bodě. Proto se na stavbách používají specifické stavební rozvaděče. Jak fungují, a jak je dokonale využijete? To vám poradíme v rámci dnešního článku!

Přísun energie se vším na jednom místě

Stavební rozvaděče se nevěší pouze na zeď nebo do útrob stavby, jako je tomu u klasických rozvodových skříní. Běžné stavební rozvaděče jsou naopak malými, dobře přenosnými krabicemi, které mohou předávat elektrický proud na klasické dvojfázové zásuvce pro běžnější pracovní stroje, ale stejně tak může obsahovat i třífázové výstupy. Ty například mohou využít míchačky a jiné větší stavební stroje, bez kterých se mnohdy nemáte sebemenší šanci obejít.

Před koncem stavby vše přesuňte na klasický rozvaděč

Jakmile se ale stavba bude pomalu blížit ke konci, tak rozhodně není nic špatného na tom, že byste začali využívat více síť budoucí stavby než samotné stavební rozvaděče. Problematické tady může být, že by měla celá síť projít kompletní revizí a také případným plombováním elektroměru. Teprve poté můžete bez potíží instalovat rozvaděčové skříně do vaší budoucí sítě. Instalace rozvaděčové sítě je už ale mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát. A to především kvůli tomu, že ke konci stavby už dávno elektrotechnika musí být hotová, a vše co zbývá, je pouze samotné propojení různých částí domácího obvodu.

Šetřete v rozvaděči místo díky svorkám

Pokud máte složitější rozvodovou síť, tak se vám určitě vyplatí šetřit uvnitř rozvaděčových sítí místo. Takzvané patrové svorky, vám dávají možnost dokonale uspořádat i větší rozvody, u kterých by to jinak mohlo být problematické z pohledu prostoru. K dostání jsou pochopitelně i spousty jiných možností propojení, a každý z vás zajisté vybere tu nejlepší.