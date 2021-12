Patří mezi vaše předsevzetí vzdělávání? Získejte certifikát či titul

Naučte se jazyk přes mobil nebo v kurzu

Nepíšete si do životopisu znalost angličtiny, němčiny, ruštiny nebo dalšího jazyka, protože se bojíte, že by vás z ní pak někdo zkoušel a ukázalo by se, že máte značné mezery? Nikdy není pozdě oprášit torza, která vám zůstala v hlavě, a doplnit je tak, abyste se mohli svými znalostmi pochlubit, stejně tak jako začít se studiem jakéhokoliv jiného jazyka, který se vám líbí nebo by vám mohl být užitečný. Forem, jak se učit jazyky, je celá řada. Můžete si stáhnout aplikaci do mobilu, sledovat filmy s cizojazyčnými titulky, povídat si přes Skype s rodilým mluvčím nebo navštěvovat online či klasický kurz. Za rok se budete moct pochlubit slušnou úrovní, která vás bude motivovat k dalšímu studiu.

Kdo není oline, jako by nebyl

V posledních dvou letech se značná část firem přesunula výrazně do online prostředí. Zoom, sociální sítě, e-commerce, to všechno se neustále mění, kromě toho je nutné zvládat sebeprezentaci při hledání práce například na LinkedInu. Nemáte ponětí, o čem píšeme? Pak byste se rozhodně měli dovzdělat, jinak vám ujede vlak a dohánět ho budete jen velmi obtížně. S kurzy počítačové gramotnosti, správy sociálních sítí, online marketingu nebo webdesignu se roztrhl pytel, takže zbývá jen si pečlivě vybrat, jaké zaměření a lektor vám nejvíc sedí. Většina kurzů svým absolventům po úspěšném absolvování kurzu vystaví certifikát, který se vám může hodit během kariérního růstu nebo při změně profese.

Učte se od špiček v oboru a získejte titul MBA

Uvažovali jste i nad studiem VŠ, ale nemáte čas ani chuť trávit další roky studiem, navíc nevíte, jak byste kloubili školu s prací? Existuje alternativa. Postgraduální vzdělávací programy MBA na Cambridge Business School nabízí zájemcům o hlubší znalosti managementu, leadershipu, marketingu, finančnictví nebo mezinárodních vztahů 13 různorodých oborů, které nabízí roční vzdělávání zahrnující čtyři výukové soboty, ve kterých se studenti sejdou s kolegy a lektory, aby mohli navázat důležité kontakty. Během studia je kladen důraz na praktické využití získaných vědomostí a je ukončené sepsáním a obhajobou závěrečné absolventské práce. Díky své píli se pak prakticky za rok budete moci pyšnit prohloubením svých znalostí z vybraného oboru i titulem MBA.

Rozhodnutí pracovat na seberozvoji pomáhá nejen vaší kariéře, ale také osobní spokojenosti, sebevědomí a kondici vašeho mozku. Vyberte si tedy jeden ze 13 MBA programů tak, aby seděl přesně na vás a pokračujte v sebevzdělávání. Brzy můžete být novým člověkem!