UNIque law spustil bezplatné právní webináře

UNIque law je společným projektem předních českých advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA, který nabízí sérii bezplatných vzdělávacích on-line seminářů (webinářů) určených nejen pro studenty právnických fakult.

Cílem právnických webinářů UNIque law je v době omezené výuky na vysokých školách pomoci studentům při skládání zkoušek a obohatit jejich vzdělávání o zkušenosti z praxe a zajímavý pohled advokátů na řešení právních problémů.

Širší odborné veřejnosti pak webináře nabízejí aplikovaný pohled na vybrané právní instituty, které jsou v praxi stále relativně novými (počítačová kriminalita), nebo se mohou dotýkat jejich podnikání (ochrana duševního vlastnictví).

Právní experti ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA připravili dohromady 15 témat, mezi kterými jsou počítačová kriminalita, vymáhání práv duševního vlastnictví, digitální stopa a zpracování osobních údajů nebo přípravné řízení trestní a odklony v trestním řízení.

,,Chtěli jsme v nastalé situaci nabídnout pomoc, a to v rámci našeho oboru, protože asi nejlépe pomůžeme, když budeme dělat to, co umíme. Témata našich webinářů pokrývají pro studenty poutavá témata a obsahují i příklady z praxe. Celkově věřím, že budou pro studenty jak zajímavé, tak přínosné,“ představuje myšlenku spojení tří předních advokátní kanceláří Miloš Olík, vedoucí projektu UNIque law.

„Chceme primárně podpořit studenty právní vědy, nicméně připravené webináře zasahují i do témat, která jsou zajímavá i pro širší odbornou veřejnost. Oslovili jsme s nabídkou například členy Asociace českých herních vývojářů (GDA), neboť jeden z webinářů je zaměřený na právní aspekty počítačových her. Myslíme si, že řada z vybraných témat je opravdu právně velmi aktuálních,“říká Robert Němec, řídící partner PRK Partners.

On-line semináře UNIque law prohíhají třikrát týdně vždy od 14:00 hod. Délka jednotlivých webinářů je 1,5 hodiny. Registrace na webináře probíhá na webových stránkách rowan.legal.