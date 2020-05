Bezpečný nákup nejen z Číny

Na internetu již nakupuje velká část Čechů, spousta lidí také vyzkoušela nákup zboží přímo z Číny, odkud většina spotřebního zboží beztak pochází, PoštovnéZDARMA.cz posouvá úroveň nákupu z Číny ještě dál.

Abychom českým a slovenským zákazníkům usnadnili nákup širokého sortimentu (aktuálně přes 150 tisíc položek) nad rámec běžného sortimentu dostupného v ČR, provozuje společnost Ateli, s.r.o. portál PoštovnéZDARMA.cz, do kterého je zapojeno přes 150 čínských prodejců a také v pilotním provozu již 4 prodejci z Česka.

Portál je v provozu od roku 2012 a těší se velké oblibě napříč všemi věkovými skupinami lidí.



Na rozdíl od přímého nákupu z Číny zajišťuje bezpečný a jednoduchý nákup v češtině, zákazníkům je umožněno platit převodem či platební kartou a u části sortimentu i dobírkou.

Zároveň je k dispozici telefonická podpora 5 dní v týdnu a e-mailová podpora nově 7 dní v týdnu, kterou poskytuje zkušený tým sídlící v Plzni.

Garantujeme bezpečný nákup, to znamená, že případě, že zákazníkovi od jakéhokoliv prodejce z portálu nedorazí zboží včas nebo v požadované kvalitě, stačí, když se na nás s číslem objednávky obrátí na info (zavináč) postovnezdarma.cz, kde mu rádi pomůžeme s reklamací, odstoupením od kupní smlouvy, ale i se samotným nákupem či platbou.

Na zboží zakoupené na PoštovnéZDARMA.cz je poskytována záruka 2 roky, možnost vrácení zboží do 30 dnů a od smlouvy je možné odstoupit bez handrkování s čínským prodejcem, či dokonce zasílání zboží zpět do zahraničí. Navíc je zde garance, že pokud zboží nedorazí do maximálně stanovených lhůt, portál vám vrátí peníze.



Novinkou pro rok 2020 je zvyšování podílu plně sledovatelných zásilek, zároveň je umožněno skladování zboží všem prodejcům na fulfillmentových skladech v ČR a EU, abychom zákazníkům zajistili nejrychlejší možné dodání zboží. U každého produktu je uveden přesný odhad, kdy bude zboží doručeno.