Češi si oblíbili exotické ovoce, poptávka po mraženém roste

Trh s mraženým ovocem a zeleninou neustále roste. Velký podíl na růstu má i česká rodinná firma FRUWE, která se jako jediná v České republice specializuje výhradně na mražené ovoce a již deset let jej přiváží do tuzemska z celého světa.

I díky mnohaleté praxi a úzkému zaměření může společnost FRUWE svým zákazníkům nabídnout tak široký sortiment jako nikdo jiný na trhu. „Dodáváme prakticky vše – od jahod, malin a lesních plodů, které patří mezi českými spotřebiteli k nejoblíbenějším, až po exotické kousky, jaké jsou u nás téměř neznámé,“ říká Vladimír Zdeněk, zakladatel a majitel firmy FRUWE.

Společnost FRUWE se během deseti let vypracovala na specialistu v oboru. „Když jsem firmu zakládal, byl sortiment mraženého ovoce velmi omezený. O exotických kouscích si mohl český zákazník nechat jen zdát. My jsme postupně začali navazovat kontakty po celém světě a díky tomu můžeme nyní dodat jakýkoliv druh, na jaký si naši klienti vzpomenou,“ vysvětluje úspěšný rozvoj zakladatel společnosti. I proto například před dvěma roky jako první v zemi dovezli mražené dračí ovoce s červenou dužinou, které se používá díky své intenzivní barvě do zmrzlin, smoothie nebo džusů. K oblíbencům ale patří i zlaté kiwi, litchi nebo žluté maliny.

„Poptávka po exotickém zmraženém ovoci roste stabilně poslední roky, a to přibližně o 20 %. Většina ho putuje do zmrzlináren a cukrárenských provozoven,“ uvádí Vladimír Zdeněk s vysvětlením, že i v tomto případě poptávka odpovídá celospolečenskému trendu. Češi vyžadují stále kvalitnější potraviny a zmrzlinové sorbety či zákusky k nim bezesporu patří. Největší nárůst pak společnost FRUWE v posledních čtyřech letech zaznamenala u manga. „Čerstvé mango na českém trhu není k dostání v takové kvalitě, v jaké je možné ho získat v zemích původu, především v Asii. Rozdíl je znatelný hned na první pohled ve velikosti i barvě. Proto jak restauratéři a cukráři, tak i koncoví zákazníci stále více upřednostňují mango mražené, které se samozřejmě vyznačuje mnohem lahodnější, sladší a šťavnatější chutí.“

Od exotiky k plodům našich prarodičů

Nejen mražené mango, ale i ostatní exotické ovoce si své vlastnosti zachovává především proto, že je zpracováno a mraženo bezprostředně po sklizni. Ovoce tak má možnost dozrát na přímém slunci v podnebí, které je pro něj nejvhodnější. V tom nejlepším stavu je sklizeno, zmraženo a připraveno k převozu. „U každého druhu, který do Čech dovážíme, si musíme být jisti jeho kvalitou i podmínkami pěstování a sklizně. Proto jsem zastáncem osobních vazeb a sám udržuji kontakt se všemi našimi dodavateli, za kterými pravidelně jezdím po celém světě,“ vysvětluje principy kontroly kvality Zdeněk.

V posledních letech stoupá zájem i o ovoce, které znaly už generace před námi, ale my jsme na ně postupně zapomněli. Lokální suroviny jsou obecným trendem a ani ve světě mražených potravin tomu není jinak. „Naši odběratelé tyto suroviny používají především do džemů a různých zavařenin, kromě bezinek, trnek nebo jeřabin je zájem i o aronii nebo dřinky,“ upozorňuje Vladimír Zdeněk s tím, že podle jeho předpokladu bude tento trend v budoucnu ještě nabývat na síle. „Stejně tak vnímáme, že i v budoucnu bude hrát prim biokvalita, i proto jsme držiteli certifikátu BIO a pracujeme na získání dalších,“ predikuje majitel společnosti FRUWE.

Zkušenosti, poctivý přístup a správné načasování

Za Vladimírem Zdeňkem, zakladatelem společnosti FRUWE, stojí mnohaleté zkušenosti v mrazírenském průmyslu. Po revoluci začínal jako obchodní zástupce v tehdejších mrazírnách Tábor, kde poznal požadavky zákazníků přímo z první linie. Následovaly zkušenosti na manažerských pozicích ve společnostech AGRIMEX a ARDO Mochov. Všechny tyto zkušenosti pak zúročil ve své vlastní firmě, která je specialistou na dovoz mraženého ovoce. „Jsem přesvědčený, že základem úspěchu je správné načasování a směsice tvrdé práce a velkých snů. V roce 2010 se všechny tyto faktory spojily s poptávkou na trhu a mohla tak vzniknout rodinná firma FRUWE, která právě slaví 10 let na trhu,“ uzavírá Vladimír Zdeněk.

www.fruwe.cz