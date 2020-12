Jak vybrat kvalitní granule pro psy: 5 věcí, které byste měli vědět

Váš pes potřebuje několik věcí, aby byl v kondici a spokojený. Péči, pravidelný pohyb, hygienu a v neposlední řadě i kvalitní stravu. Zjednodušeně to funguje podobně jako u lidí. Strava musí být pestrá, vyvážená, bohatá na živiny a uzpůsobená fyziologickému stavu psa.

Vybrat vhodné granule pro psa může být někdy oříšek. Tím spíše, že ne každý výrobce je poctivý a některé krmivo může vašemu mazlíčkovi spíše uškodit. Zkusíme vám s tím v následujících řádcích poradit.

1. Starší jorkšír a štěně Border kolie – potřeby jsou individuální



První věc, kterou byste měli vědět – každý pes má jiné stravovací návyky a potřeby dané rasou, věkem či aktivitou. Výběr granulí je proto do jisté míry individuální. Důležitou roli hraje plemeno psa. Abychom byli úplně přesní, jeho velikost. Pro malá plemena jsou určeny granule s vyšším podílem bílkovin i tuků. Malé tělo je energeticky mnohem aktivnější. Naproti tomu pro větší psy se doporučuje o něco nižší obsah tuků a obohacení granulí o kloubní výživu. Pohybový aparát mohutného těla nese větší hmotnost a je více namáhaný. Pro lepší přizpůsobení stravy je dobré znát konkrétní plemena a jejich specifika.



V průběhu života se pak potřeby psa mění a je třeba tomu stravu přizpůsobit. Granule pro štěňata (která rostou a vyvíjejí se) musí obsahovat jiné živiny než granule pro starší psy (obvykle s menší aktivitou). Liší se obsahem masa, potažmo bílkovin, ale i tuků, vlákniny či minerálů a výživy pro klouby. Podrobnější informace a srovnání konkrétních typů granulí z hlediska obsahu živin či složení najdete na stránce Váš-Pomocník.cz. Zdá se to složité, ale výhodou pro vás je, že výrobci obvykle specifikují, které skupině psů jsou krmiva určena.

2. Rozhodující je složení granulí

Jakmile máte trošku jasno v tom, co váš pes potřebuje, je na čase dívat se hlavně na složení granulí. To rozhoduje o kvalitě a je klíčovým parametrem výběru. Už samotná informace o složení na obalu leccos napoví. Nejlepší granule pro psy mají na obalu konkrétní složení s jasnou specifikací původu a obsahu živin. Pokud se však výrobce schovává za nejrůznější kličky, je to podezřelé. Dále vás zajímají jednotlivé složky:

· Bílkoviny: Na prvním místě by se mělo nacházet maso různého původu (ideálně ve vysušeném stavu). Je klíčovou složkou potravy a zdrojem živočišných bílkovin. Rostlinné bílkoviny (z obilovin či luštěnin) jsou také důležité a krmivo pro psy je musí obsahovat, ale v daleko menší míře (nesmí nahrazovat maso!). Dospělý pes by měl mít v krmení 20 až 30 % bílkovin.

· Tuky: Tvoří dlouhodobější energetické zásoby. Jejich obsah by měl odpovídat aktivitě psa a pohybovat by se měl zhruba od 10 do 20 %. Nejlépe bude, pokud půjde o živočišné tuky.

· Sacharidy: Jsou pro psa významným zdrojem energie, častým zdrojem je rýže, oves či brambory.

· Vláknina: Významná je pro psa s ohledem na čištění střev a trávení. Doporučený obsah v granulích je 2 až 5 % podle stavu a životního stylu psa.

· Vitamíny (nejčastěji A, B, C, D a E) a minerály (hlavně Ca, P, Mg či Na; regulace dějů v organismu, činnost svalů, struktura kostí).

Pro větší přehlednost si můžete prohlédnout srovnání psích granulí, kde najdete jak výživové hodnoty vybraných kvalitních granulí pro psy, tak i podrobnější informace ohledně optimálního složení.

3. Energetická bilance: aktivní pes vs. bytový mazlíček



Pokud nechcete, aby pes tloustnul nebo hladověl, měly by být hodnoty energetického příjmu a výdeje zhruba vyrovnané. Kolik kalorií pes spálí, tolik by měl zase přijmout v potravě a obráceně. Aktivní psi, kteří tráví hodně času venku a třeba se s nimi věnujete i nějakému sportu (velkým trendem je dnes canicross), potřebují mít v granulích daleko víc energeticky bohatých látek (bílkoviny, hlavně maso, a tuky). Výrobci je obvykle označují jako granule pro psy s vysokou aktivitou. Pokud ale váš pes tráví většinu času v domě nebo na zahradě a moc toho nenaběhá, volte spíše granule pro méně aktivní psy. Předejdete tak problémům s přibíráním a nadváhou.

4. Kdy je výběr psích granulí složitější?



Při výběru granulí nezapomeňte přihlédnout také k některým specifickým stavům, které potřeby a nároky na potravu úplně změní. Typickým příkladem jsou březí a kojící fenky, které potřebují vyšší obsah bílkovin a tuků (zjednodušeně – jejich tělo živí dva organismy a spotřeba energie i živin je tomu úměrná). Za zmínku jistě stojí i dvě běžné zdravotní komplikace:

· Obezita – ta trápí psy stejně jako lidi; měli byste zvolit odlehčené a méně energeticky bohaté granule, vyšší obsah vlákniny a určitě prospěje i zvýšení aktivity.

· Alergie – nepříjemný jev, kdy některá ze surovin v granulích způsobuje psovi alergickou reakci. Ta může být různě závažná, v každém případě byste měli změnit granule a konkrétní alergen vypustit.

5. Levné neznamená vždycky dobré



Platí to v mnoha případech a ani psí granule nejsou výjimkou. Příliš levné granule mají obvykle nějaký háček. Často se skrývá ve složení – maso bývá nahrazeno rostlinnými bílkovinami (což pes zrovna neocení), případně bývají místo masa použity odpadní zbytky. Obvykle vás na problém upozorní několik zdánlivých drobností:

1. Na prvním místě ve složení není maso (případně může být uvedeno v čerstvém, nevysušeném stavu; jeho procento v granulích se tak uměle navýší).

2. Neznáte původ surovin, nebo bývají uvedeny velmi neurčitě (místo „maso“ se setkáte třeba s formulací „suroviny živočišného původu“).

3. Cena za pytel granulí se pohybuje extrémně nízko; obvykle takové granule koupíte „výhodně“ v supermarketech, nikoliv v chovatelských potřebách.

Proti tomu můžeme postavit třeba granule Brit nebo granule Calibra, které jsou sice dražší, ale zato mají složení specifikované, transparentní a v dobrém poměru živin. Naše rada zní – nesnažte se ušetřit. Kupujte kvalitní granule, na zdraví, spokojenosti i fyzické kondici vašeho psa se to záhy projeví.