Jak vybrat značkovou městskou obuv, která padne jako ulitá?

Sháníte zrovna vhodné vycházkové boty a nevíte si rady? Nemusíte vůbec zoufat – v tomto článku se budeme speciálně věnovat aspektům, které byste při výběru bot měli vzít v potaz. Nebude nechybět ani doporučení několika světových značek, které se mohou pochlubit nejlepší městskou obuví.

To, že výběr a nákup bot je velkou srdeční záležitostí, může potvrdit každý nadšený shopaholik. Není proto výjimkou, že v botníku každé dámy či pána najdeme tucet párů všech možných druhů, a to od sportovní po společenské obutí. Většinu z nich však tvoří právě boty vycházkové, které jsou na každodenní nošení do práce či do města naprosto ideální. Jejich výhoda spočívá zejména ve vysoké univerzálnosti a variabilitě, která je umožňuje spárovat v podstatě s čímkoliv.

Vybrat si v záplavě dámských a pánských ty správné značkové boty však nemusí vždy tak jednoduché. Víte, co při výběru brát v potaz a které značky vám přinesou ty nejlepší vycházkové modely?

Tři pravidla, kterými se řídit při výběru volnočasové obuvi

Taky znáte české rčení, které říká, že vám střevíčky padnou jako ulité? Najít obuv, která odpovídá tomuto popisu je někdy opravdový oříšek. Značky navíc mnohdy využívají jiné číslování či vyrábějí boty jiné šířky, což jejich výběr zrovna neusnadňuje. Přesto vám však můžeme předat několik základních tipů, které vám při výběru značkových bot udělají jasno:

Vybírejte boty větší o 10 mm

Najít tu správnou velikost bot je klíčové. Mnoho lidí si kupuje obuv o velikost menší s pocitem, že se bota roztáhne stejně, jako tomu bývá u triček nebo kalhot. Toto očekávání je však z velké části založeno na mýtu – vybraná obuv by měla být přibližně o 10 milimetrů větší, aby v ní nositelé měli dostatek prostoru pro hýbání prsty a vyhnuli se puchýřům.

Myslete na vložku

Pokud pomineme materiál, ze kterého jsou boty vyrobené, dalším důležitým faktorem je přítomnost vložky. Vybíráte-li vycházkové, ale také jakékoliv jiné obutí, vkládací stélka se rozhodně hodí – vložka působí jako protiskluzový faktor, zamezuje zápachu a navíc také často slouží jako prevence proti plochým nohám.

Berte v potaz materiál

V dnešní době si můžete u vycházkové obuvi vybrat z široké škály materiálů. Nejčastěji narazíte na plátěné, kožené nebo semišové, které lákají na svůj pěkný design. Při výběru se nenechte ovlivnit pouze vzhledem materiálu, ale berte v potaz také i údržbu. Kožené a semišové boty vyžadují například speciální impregnační krém, na čištění plátěných bot je zase potřeba čisticí prostředek, který materiál nepoškodí.

Které světové značky vévodí volnočasovým značkovým botám?

Na trhu najdete obrovské množství dámských i pánských značkových bot, které budou vytrvale bojovat o vaši pozornost a přízeň. Abychom vám to trochu ulehčili, představíme vám tři značky, které rozhodně stojí za pozornost.

Guess

Elegantní volnočasové boty nabízí americká značka Guess, jež se pyšní svou dlouholetou tradicí již od roku 1981. Nezaměnitelné spojení americké ležérnosti a francouzské elegance se projevilo nejen na kolekci oblečení, ale také na městské obuvi, která si podmanila celý svět.

Právě výše zmíněná elegance je to, co dělá boty Guess tak jedinečné. Pánové najdou zalíbení v luxusních mokasínech, zatímco dámám splní veškerá přání zase sandálky na klínku nebo půvabné tenisky na platformě. Obě zákaznické skupiny se mohou spolehnout na vynikající zpracování a použití těch nejlepších materiálů.

Fila

Pokud spíše holdujete sportovnímu obutí, pak se vám budou zamlouvat dámské a pánské značkové boty Fila s tradicí od roku 1911. I když se může zdát, že tato italská značka stojí ve stínu Adidas nebo Nike, její kvalitní obutí si v průběhu let získalo mnoho fanoušků. Právě za posledních pár let se tenisky Fila směle vrátily zpět na módní mola i do šatníků influencerů, což poptávku po nich ještě zvyšuje.

Boty Fila bezpečně poznáte nejen díky fenomenálnímu červeno-modrému logu, ale také silné platformě, která je navíc často podtržena výraznou barevnou linií. Tenisky Fila najdete ve všech možných barevných kombinacích i designech, které nejvíce vévodí sportovní a streetové módě.

Converse

Do třetice všeho dobrého tu máme americkou značku s logem pěticípé hvězdy v kruhu. Odhadujete-li Converse, hádáte správně. I tento americký brand se proslavil výrobou sportovní a volnočasové obuvi, kterou nosily ty největší ikony jako basketbalista Chuck Taylor, britská hudební skupina The Beatles nebo legendární Kurt Cobain.

Ať už hledáte kotníkové či nízké, plátěné nebo kožené – boty Converse nabízejí vše, co jen vaše hrdlo ráčí. Mnoho kousků je navíc obdařeno zajímavými módními elementy včetně třpytek a lesklého materiálu, které tyto „vymazlené“ kousky krásně oživí. Spolehnout se můžete také na styl a komfort, který si značka Converse vždy klade na první místo.