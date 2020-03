Jako Iron Man. Tým Jetman Dubai dosáhl světového prvenství v létání.

Sny lidstva o létání, jak to umí slavná komiksová postava Iron Man, jsou o krok blíž realitě. Další světový milník v úsilí o zcela autonomní let člověka pokořil před časem tým Jetman Dubai. Jeho pilot vzlétl ze země vysoko nad dubajské mrakodrapy.

Pilot se dokázal vznášet, v letu se zastavit, otočit i manévrovat. Pilot týmu Vince Reffet dokázal, že člověk je nyní schopen vzlétnout vertikálně přímo ze země, aniž by potřeboval letadlo nebo jinou vyvýšenou platformu.

Tým Jetman Dubai je partnerem světové výstavy EXPO 2020 a jejího programu Mission: Human Flight, jehož cílem je autonomní let člověka.

Jetman, neboli tryskový muž, Vince Reffet se odrazil z dubajské ranveje společnosti Skydive Dubaj. Chvíli poletoval 100 metrů nad vodami Perského zálivu a prováděl zastávky, otočky a couvání, aby prokázal plnou kontrolu nad letem. Poté hladce sestoupil zpět na stanoviště. Ihned ale vzlétl znovu a rychle nabral rychlost a výšku. Za osm sekund vylétl do 100 metrů, za 12 sekund do 200 metrů, za 19 sekund do 500 metrů a za 30 sekund dosáhl výšky 1000 metrů. Jeho průměrná rychlost činila kolem 241 kilometrů za hodinu. Na konci tříminutového letu vyšperkovaného otočkou a smyčkou ve výšce 1800 metrů nad mořem, jetman v 1500 metrech otevřel padák a přistál na zemi.

Let Reffetovi umožnil tzv. wingsuit, tedy křídlo zuhlíkových vláken se čtyřmi tryskovými minimotory. V systému je stěžejní malá tryska, díky níž je možné ručně ovládat směr letu a otáčet se kolem dvou os při nulových rychlostech.

Nyní je to poprvé, co se pilot týmu Jetman Dubai dokázal bezpečně vznášet v menší výšce a současně, ve stejném letu provádět leteckou akrobacii. Zařízení ovládané lidským tělem jetmanovi umožňuje vznášet se, měnit směr letu nebo provádět smyčky.

„Jsme šťastní, že jsme tento neuvěřitelný let dokázali. Je to výsledek mimořádně důkladné týmové práce, kde každý malý krok přinesl obrovské výsledky,“ řekl Reffett krátce po přistání podle zpravodajského webu CNN. Jedním z dalších cílů projektu je přistát na zemi bez pomoci padáku.



Jetmani létali už dříve, ale vždy startovali z vrtulníku nebo z vyvýšené plošiny. Nyní poprvé vzlétli vzhůru přímo ze země. Jejich lety nad norskými fjordy ukazuje dokumentární film LOFT: The Jetman Story.