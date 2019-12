Na Zámku ve Žďáru se setkalo na sto rodinných firem z regionu CEE

Víte, že až 61 % českých podniků a firem se považuje za rodinné? Nebo že rodinné firmy vytvářejí v České republice 60–80 % HDP ročně a podobným procentem se podílejí i na zaměstnanost

Na tyto výsledky upozornil unikátní výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze, jejíž Centrum pro rodinné firmy v rámci konference zaměřené na rodinné podniky z regionu CEE založilo Strategickou radu. Klíčový poradní orgán institutu Centra je složen ze zástupců významných rodinných firem ČR.

Rodinné podnikání je velice specifický segment ekonomiky, proto na VŠE v Praze vznikla nezávislá instituce Centrum pro rodinné firmy, které podporuje, vzdělává a propojuje majitele rodinných firem. Pro zmapování české podnikatelské sféry provedlo Centrum výzkum, který pracoval se vzorkem 323 firem ze skupiny 12 000 českých podniků. Potvrdilo se, že rodinné firmy vykazují výrazně vyšší týmovost mezi majiteli, kladou větší důraz na inovativnost a více se angažují v rozvoji své firmy. Zakladatel Centra prof. Jiří Hnilica se problematice rodinného podnikání věnuje ve své akademické kariéře již 12 let. „Centrum pro rodinné firmy jsem si vysnil během svého studia v zahraničí, kde jsem se inspiroval mnohaletým úspěšným fungováním těchto institucí na významných univerzitách v Dánsku, Německu, Švýcarsku a Americe. Tuto konferenci považuji pro Centrum za klíčovou. Reálně jsme propojili lokální rodinné firmy s nadnárodními giganty. Atmosféra na konferenci byla velmi příjemná a s výsledkem jsem nadmíru spokojen. Dlouho jsem hledal strategického partnera, který by pochopil danou problematiku a pomohl mi posunout téma kvalitně mezi partnery. Této role se ujala marketingová firma Strateggo, která výrazně aktivovala celý projekt Centra pro rodinné firmy a se kterou jsme společně, sestavili strategii pro financování našich projektů ze soukromých peněz. Druhým klíčovým partnerem se stala advokátní kancelář Noerr, která mi pomohla s networkingem mezi majiteli rodinných firem,“ říká profesor Hnilica.

Hodnoty jsou společným jmenovatelem rozvoje rodinného podnikání. Naopak jako kritický bod je mezi členy rodiny vnímána komunikace a předávání rodinného dědictví dalším generacím. Na to Centrum pro rodinné firmy navazuje a již třetím rokem propojuje odborníky z akademické půdy VŠE a zkušené majitele rodinných firem z praxe. Jejich společným cílem je zušlechťovat podnikatelské prostředí a vytvářet dobré pozice pro rodinné podnikání na tuzemském trhu. To bylo záměrem i konference ve Žďáru nad Sázavou.

Hrabě Kinský, který nabídl akci prostory svého zámku, hodnotí setkání takto: „Byla pro mne velká čest hostit konferenci Centra pro rodinné firmy, se kterým již několik měsíců spolupracuji. Sám vedu rodinný podnik a jsem rád, že se o této problematice začíná v České republice hodně mluvit.“ Jeho slova doplňuje také další z podporovatelů Centra Bořivoj Líbal: „V rámci advokátní kanceláře Noerr, která bez nadsázky vyrostla na poradenství významným rodinným firmám s mezinárodním přesahem, bereme poradenství českým rodinným firmám jako jedno z našich poslání. Z tohoto důvodu jsme byli velmi poctěni, když si nás pan profesor Hnilica vybral jako spoluorganizátora konference.“

O své zkušenosti se podělil i Florian Sauvin z firmy Bel Group, největší francouzské rodinné firmy známé díky výrobě sýrů, jako je např. Veselá kráva a Kiri. „Naše firma úspěšně funguje již po pět generací a chtěli jsme se podělit o naše zkušenosti se středoevropskými rodinnými firmami,“ komentoval záměr své účasti na konferenci. Generální ředitel Bel CEE Boyan Neytchev dodává: „Také hledáme nové kontakty, perspektivu a inspiraci, protože mnoho českých a středoevropských podniků je špičkou v oblasti inovací, obchodních modelů a přístupů.“

Vyvrcholením celé konference pak bylo založení Strategické rady, která bude poradním orgánem Centra pro rodinné firmy VŠE. Mezi zakládajícími členy je devět významných českých rodinných firem včetně gigantů jako Czechoslovak group, Klokočka a LIKO-S, ale i Beznoska, NWT, Deluvis, USSPA, Collegas či Constantin Kinský. Vedle nich se na založení podíleli i vážení členové Noerr a Strateggo. Strategická rada se ve své činnosti bude věnovat koncepčním diskuzím o pozici rodinných podniků v ČR. Jejich první oficiální schůzka se bude konat v lednu 2020, kde představí svůj plán pro nadcházející rok.

Profesor Hnilica shrnuje dlouhodobou vizi Centra pro rodinné firmy a Strategické rady. „Rodinné firmy podporujeme už nyní. Jako vysoká škola se soustředíme na vzdělávání a chceme v tom být nejlepší. Rozjeli jsme pro nástupnickou generaci specializaci Rodinná firma, pořádáme workshopy a vzdělávací kurzy pro majitele českých rodinných firem. Chceme, aby Strategická rada sloužila jako poradní orgán, který nám bude dávat zpětnou vazbu. Naše výuka by měla přesně odpovídat tomu, co rodinné firmy potřebují. Zároveň chceme psát o českých rodinných firmách případové studie, které bychom používali my i zahraniční univerzity. Chci, aby zajímavé a úspěšné české rodinné firmy byly co nejvíce vidět.“

Podrobné informace o Centru pro rodinné firmy naleznete na webových stránkách: www.rodinnaustava.cz.