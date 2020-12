Plavky aneb jak vybrat ty pravé pro vás?

Každoroční výběr nových plavek pro aktuální sezónu může být těžká volba. Každý rok se totiž mění trendy nejenom ve vzoru, ale také ve střihu plavek. Pro vás je ale určující to, jak se ve svých plavkách cítíte a které jsou pro vás nejpohodlnější.

Samozřejmě ale musíte vzít v potaz kvalitu vámi vybraných plavek, jelikož musí perfektně zakrývat vše, co mají.

Bikini

BIkini jsou oblíbenou variantou plavek u většiny žen. Jsou ale také nejodváženější, takže se v nich žena musí cítit opravdu pohodlně. Zakrývají pouze vaše prsa a soukromé partie. Vaše břicho a záda jsou tak zcela odhalena. Bikini můžete buď koupit jako celek, nebo i kombinovat různé barvy či styly spodní a vrchní části – v tomto ohledu je tedy opravdu výhodou jejich variabilita, pokud máte ráda kreativitu.

Můžete tak třeba zvolit jednoduchý jednobarevný spodek a barevný vzorovaný vršek těchto plavek. Také si můžete vybrat, zda chcete klasickou trojúhelníkovou podprsenku, podprsenku s kosticemi nebo sportovní vršek. Záleží na tom, jakou podporu pro svá prsa potřebujete. A také je velká výhoda, že pokud máte nesouměrnou postavu, můžete zvolit jinou velikost vrchního a jinou velikost spodního dílu.

Push up plavky

Spousta žen se stydí do plavek kvůli tomu, že postupem času a s několik dětmi již není jejich poprsí tak pevné, jako dříve. To je ale úplně zbytečná obava, kterou jednoduše vyřeší push-up plavky. Ty můžete také kombinovat s jakýmkoli spodním dílem. Nemusíte tedy věšet hlavu, pokud nejste se svým poprsím spokojena – a klidně si pomozte push-up efektem. Je to naprosto přirozené a dělá to spousta žen.

Jednodílné plavky

Pokud chcete, aby byla vaše postava z větší části skryta, vsaďte na jednodílné plavky. Tento tradiční styl plavek skryje celý váš trup, jsou také vhodnější, pokud se chystáte v plavkách cvičit nebo třeba provádět kondiční plavání či vodní aerobik. Pokud chcete odvážnější variantu jednodílných plavek, můžete si vybrat kus s velkým výkrojem na zádech nebo i takové, které mají výkroje přes boky až po pupík. Další možností jsou jednodílné plavky s výstřihem do V.

Tankini

Pokud chcete dvojdílné plavky, ale stále se trochu stydíte, vyzkoušejte tankini, které zcela zvládnou zakrýt váš pas a střední část těla. Tankini jsou také skvělou volbou, pokud jste těhotná, jelikož volný vršek vám pěkně přilne na břicho, ale nebude vás stahovat. Pokud chcete, aby bylo celé vaše břicho skryto, pořiďte si tankini s delším vrškem, který přesahuje přes spodní díl vašich plavek. Nebo pokud chcete ukázat bříško, pořiďte si takové, které dosahují po pupek.

Nohavičkové plavky

Pokud se vám vaše proporce nelíbí a ráda byste je skryla, můžete využít i nohavičkové celkové plavky, které vám skryjí nejenom celý trup, ale také boky. Některé ženy je nosí i z náboženských důvodů, jiné třeba proto, že se jednoduše stydí ukazovat své tělo nebo se bojí ostrých slunečních paprsků a následného spálení pokožky.

Dívčí plavky

Ani malé slečny by neměly zapomínat na to, že mohou být na koupališti trendy stejně, jako jejich maminky. Dívčí plavky dvojdílné nebo dívčí plavky jednodílné – to záleží na vkusu každé holčičky. Pokud má ráda volánky, můžete pořídit plavky s volánkovým topem nebo nabíranou spodní částí plavek. A jestli chce být vaše malá princezna opravdu moderní, pořiďte jí plavky s klasickým nátělníkovým topem nebo plavky se sukýnkou.

Nespoléhejte se na to, že vaše loňské plavky jsou přeci pořád „v pohodě“. Připravte se na novou sezónu s novými trendy plavkami, ve kterých se budete cítit lépe než v těch z loňska. Plavky vám totiž musí perfektně sedět a nesmí být nikde ani trošku vytahané, protože i malá nepřesnost může ovlivnit to, jak vypadá vaše postava.