Procter & Gamble plánuje být v příštím desetiletí uhlíkově neutrální

Společnost P&G se zavázala k uhlíkové neutralitě pro své závody po celém světě v příštím desetiletí. Sníží emise skleníkových plynů o 50 % a pro všechny výrobní závody do roku 2030 bude nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny.

Závod P&G Rakona v Rakovníku používá zelenou energii dokonce už od roku 2019 a neprodukuje žádný odpad na skládky. Procter & Gamble bude také pokračovat v zavádění opatření proti změnám klimatu a podpoře projektů, které vyrovnají jeho zbývající uhlíkovou stopu vznikající při emisích skleníkových plynů z provozu. Tato opatření jsou prevencí proti globálnímu oteplování, které ovlivňuje celou planetu a způsobuje výrazné změny počasí - výkyvy teplot, silné bouře nebo záplavy.

„Změna klimatu probíhá a co nejdříve musíme podniknout potřebné kroky,“ řekl David Taylor, předseda představenstva a generální ředitel společnosti P&G. „Snížením naší uhlíkové stopy a investicemi do přírodních klimatických řešení budou naše operace uhlíkově neutrální během desetiletí, a pomůžeme tak chránit zranitelné ekosystémy a komunity po celém světě.“

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa představuje součet vypuštěných skleníkových plynů, udává se v ekvivalentu CO 2 . Pokud mluvíme o uhlíkové stopě výrobku, jedná se o součet skleníkových plynů, které byly vyprodukovány a vypuštěny do ovzduší při jeho výrobě. Další emise skleníkových plynů vznikají také během samotného používání produktu v domácnosti, ty se nazývají emisemi scope 3. P&G proto dbá i na vzdělávání svých spotřebitelů, aby se omezilo i toto vypouštění skleníkových plynů do ovzduší a snížila se stopa vyplývající z používání produktů.



Značky a jejich role ve snižování emisí

Dle údajů Procter & Gamble více než 60 % uhlíkové stopy pracího prostředku vzniká ve fázi používání spotřebitelem, většinou souvisí s energií spotřebovanou na ohřívání vody. Zde jsou příklady, jak značky snižují uhlíkovou stopu:

Ariel a Tide optimalizují složení detergentů pro vysokou účinnost při praní při nízkých teplotách a vzdělávají spotřebitele svým označením „Otočit na 30“. Při použití tablet do myček na nádobí Jar není nutné předmývat a to ušetří vodu a energii potřebnou k jejímu ohřevu.

Příroda dovede vyřešit celou řadu změn a P&G je zde, aby tento projekt urychlil

P&G podporuje projekty ochrany a obnovy přírody. Jsou to:

Projekt na ochranu filipínského ostrova Palawan ve spolupráci s Conservation International – Na ochranu a obnovu mangrovových porostů a ohrožených ekosystémů na Palawanu. Palawan je čtvrtou nejvíce nenahraditelnou oblastí díky svému jedinečnému souboru živočichů a rostlin.

Obnova atlantického lesa ve spolupráci s WWF – plány obnovy v atlantickém lese na východním pobřeží Brazílie s významnými dopady na ekosystémy, vodu a dalšími přínosy, včetně zajištění potravin.

Evergreen Alliance s Arbor Day Foundation - Spojení firem, komunit a občanů podnikajících opatření k ochraně životních potřeb ovlivněných změnou klimatu. Mezi ně patří například výsadba stromů v severní Kalifornii zničené požáry a obnova lesů v Německu.

Tyto projekty jsou důležité i v Evropě. Na naši planetu musíme nahlížet jako na celý ekosystém a vnímat změny, které se dějí na jiném kontinentu, protože mohou ovlivnit i nás – počasí může být vyrovnanější, vzduch čistější a ozonová vrstva silnější.

Leader na trhu P&G vyzývá svoje zákazníky, aby se přidali

„Naší úlohou leadera na trhu je umožnit, aby se stala ekonomika a životní styl s nižší produkcí emisí realitou a aby se to stalo dostupné a vhodné pro všechny,“ říká Virginie Helias, ředitelka společnosti P&G pro udržitelnost. „Je naší odpovědností snižovat uhlíkovou stopu a investovat do řešení, která obnovují naši planetu. Vidíme, že spotřebitelé také chtějí udělat více pro řešení změny klimatu. Naše značky se dotýkají pěti miliard lidí. Usilujeme o to, aby se každý den něco změnilo tím, že budeme povzbuzovat odpovědnou spotřebu produktů, která je efektivní a intuitivní a podněcuje nižší produkci emisí.“