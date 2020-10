Sněm SP ČR bude. Poprvé po 25 letech v Praze

Svaz průmyslu a dopravy musel změnit plány a výroční sněm uspořádá v omezeném provedení místo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v O2 Universu v Praze.

Svaz průmyslu a dopravy, jehož výroční sněm byl až do letoška pravidelnou součástí prvního dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se netají zklamáním, že bude tato tradice letos přerušena. „Pandemie koronaviru ovlivnila v letošním roce asi všechny oblasti života, podnikání, průmyslu, ale také obchody a veletrhy,” vypočítává generální ředitelka svazu Dagmar Kuchtová.



Zrušení letošního ročníku MSV považuje za minus jak pro pořadatele a partnery, tak i pro vystavovatele. „Přestože se svět ubírá cestou digitalizace, zrušení MSV je velký zásah do byznysu. Často se diskutuje o významu veletrhů, ale ze zkušenosti naší i našich členských firem víme, že jsou nepostradatelné. Firmy na veletrzích představují své novinky a hlavně si mohou s obchodními partnery dojednávat podmínky své spolupráce. Osobní kontakt je nenahraditelný,” zdůrazňuje generální ředitelka Kuchtová.



Původní plán, že se sněm přeci jen v Brně uskuteční, a to v první den původně plánovaného MSV, zmařila zhoršující se epidemiologická situace. S ohledem na ni a po dohodě svazu s předsedou vlády schválilo představenstvo svazu přeložení místa konání do Prahy do O2 Universum. Konat by se měl ve stejný den, tedy 5. října, v omezeném počtu přítomných do 50 lidí, za účasti premiéra a členů jeho kabinetu. Sněm bude živě přenášet ČTK.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky je zaměstnavatelské sdružení, které má 11 tisíc členů. Jsou to převážně výrobní firmy z téměř všech průmyslových oborů. „Máme ve svých řadách 33 kolektivních členů, což jsou profesní svazy, zastupující jednotlivé obory. Zastupujeme asi 150 individuálních firem. Naším hlavním cílem je vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, lobovat pro naše členy, jednat s vládou o podmínkách pro podnikání, připomínkovat legislativní proces. Hodně se v poslední době věnujeme oblasti digitalizace ekonomiky. Tato jednání se odehrávají na národní a evropské úrovni, své zastoupení máme i v Bruselu,” říká Dagmar Kuchtová.