Tipy na útulný domov za skvělé ceny

Máte rádi nové a moderní trendy v bydlení nebo právě zařizujete váš nový byt či dům? Rok 2021 se ponese v duchu přírodních materiálů v jejich kombinaci a jednoduchém designu.

Inspiraci můžete načerpat v e-shopu For Living a pokud v nákupním košíku uplatníte For Living slevový kód, můžete při vybavení domácnosti výrazně ušetřit. Nezapomeňte například využít služeb slevových portálů, které se pro vás snaží denně publikovat akce a slevy do desítek obchodů.

Pro následující rok platí heslo: už žádné nudné kuchyně, kdy horní a dolní skříňky mají stejnou barvu a jsou oddělené kontrastním obkladem. V roce 2021 se bude klást důraz na to, aby vrchní skříňky měly úplně jinou barvu než ty dolní a obklad za nimi nebil do očí. Takto zvolenou kombinací se rozhodně vyhneme jednotvárnosti a vytvoříme moderní vzhled. Tyto požadavky splňuje například kuchyň Amanda 2 260, kterou sežene v e-shopu For Living za velice sympatickou cenu.

Minimalismus, jednoduchost a přírodní materiály budou vhodné i do vašich obývacích pokojů. Nebojte se vybrat úplně jednoduchou obývací sestavu a k tomu například křiklavě barevnou pohovku. Jako příklad můžeme uvést obývací stěnu Enoteca a pohovku Ginio, ke které můžete pořídit barevné polštářky s různými texturami. Oba produkty naleznete v e-shopu nebo kamenné prodejně For Living. Nezapomeňte obývací pokoj také doplnit moderními obrazy a dalšími doplňky.

Při vybavení domácnosti se vám může vrátit část peněz zase zpátky

Vybavení domácnosti stojí v dnešní době nemalé peníze, proto vás určitě potěší zpráva, že díky funkci cashback, můžete získat část peněz z vašich nákupů zase zpátky.

Jedná se o velice populární institut, který uspokojí všechny zapojené účastníky. Jak je to myšleno? Jednoduše řečeno, vy získáte slevu na váš nákup za to, že se zdarma zaregistrujete u poskytovatele cashback a nakoupíte přes něj vybavení domácnosti ve vybraném obchodě. Poskytovatel cashback získá za takto učiněný nákup provizi od obchodníka, ze které vám část vyplatí, a obchodník prodá své zboží a získá nového zákazníka.

Pokud vás funkce cashback zaujala, podívejte se na portál SlevovéKódy.cz, který pro vás připravil přehledné cashback srovnání od vybraných poskytovatelů. Na stránkách najdete i další tipy, jak ušetřit ve vašich oblíbených obchodech díky přehlednému vyhledavači. S ním ihned zjistíte, zda je u vybraného obchodu k dispozici nějaká akce či slevový kupón.

Moderní a praktická koupelna v Baumax

Jednoduchost a přírodní materiály budou pro rok 2021 prioritou číslo jedna. Neuděláte s nimi chybu v jakékoliv místnosti, a to dokonce ani v koupelně. Prodejny a e-shop Baumax vám mohou pomoci s výběrem správného a moderního nábytku, ale také koupelnových doplňků do vaší nové, či zrekonstruované koupelny.

V koupelnách se skvěle budou vyjímat kombinace dřeva a jemných barev. Naprostým hitem jsou bezúchytkové skříňky, které otevřete pouhým zatlačením. Baumax má ve svém bohatém sortimentu řadu Aruba, která určitě splní požadavky trendů pro rok 2021. Jedná se o koupelnovou sestavu závěsných skříněk, která kombinuje dřevo (dub craft) a bílý lesk.

Chybu určitě také neuděláte, pokud zvolíte do své koupelny tmavé barvy v případě, že je dostatečně velká a máte v ní alespoň okno. Počítat však musíte s náročnější údržbou. Těmto trendům odpovídají například koupelnové sestavy Perla, Spirit nebo Boa Vista.

Nezapomeňte při nákupu uplatnit v e-shopu Baumax slevový kód. Se slevovými kupóny ušetříte při vašem vybavení domácnosti nemalé peníze. Přehled všech akcí, výprodejů a slevových kupónů nejen do Baumaxu najdete přehledně na jednom místě, pokud navštívíte portál Kodino.