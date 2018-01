Prezident by měl víc odpočívat, odpůrci se musí s prohrou smířit, míní Zemanův přítel Zbytek

PRAHA Zdeněk Zbytek je podnikatel, který má k prezidentu Miloši Zemanovi asi nejblíže. Spoluzakládal SPO je prezidentovým přítelem a často ho doprovází na výpravy za hranice. Podle jeho názoru by se měla staronová hlava státu ve svém druhém funkčním období více šetřit, v ekonomické diplomacii prý ale bude pokračovat. V rozhovoru pro server Lidovky.cz mluví také o tom, že má Zeman stále blízko ČSSD.

Lidovky.cz: Prezident Miloš Zeman, jinak váš přítel, obhájil mandát. Čemu jeho vítězství přičítáte?

Tipoval jsem 52 a 48 a téměř mi to vyšlo.

Lidovky.cz: Co od pana prezidenta v jeho druhém mandátu čekáte?

Myslím si, že Miloš Zeman bude pokračovat v tom dobrém, co respektovala i konkurence, a naopak, že se z některých chybiček, kterých se dopustil, poučí.

Bývalý voják, podnikatel a Zemanův přítel Zdeněk Zbytek (*1951) je český podnikatel, bývalý voják a neformální poradce Miloše Zemana. Před rokem 1989 byl v Československé lidové armádě, během sametové revoluce velel tankové divizi. Zbytek byl jedním ze zakladatelů Strany práv občanů-Zemanovci (dnes už jen SPO), která vrátila Zemana do politického života. Prezidenta Zemana často doprovází na zahraničních cestách.

Lidovky.cz: Jakých chyb se podle vás dopustil?

Domnívám se, že byl strašně vyčerpán tím obrovsky náročným programem. Osobně bych si přál, aby víc seděl na Hradě nebo v Lánech a více přemýšlel o tom, co se děje. Aby poté vyslovil svůj jasný názor na to, co hýbe naší společností, Evropou a světem. Takže bych řekl méně cestování a více zvažování ve vnitropolitických a i zahraničně politických otázek.

Lidovky.cz: Když by podle vašeho soudu měl prezident republiky více sedět na Hradě, předpokládáte, že už nebude tolik vyjíždět do regionů?

Určitě bude jezdit do regionů, ale s ohledem na jeho nemocnou nohu si myslím, že by už tolik neměl. Víte, tři dny od rána do večera se setkávat v regionu s tisíci občany je nesmírně psychicky a fyzicky náročný. To není žádná legrace.

Lidovky.cz: Proto se ptám, jestli podle vás bude ve svých výpravách do krajů pokračovat.

Doporučil bych mu, aby jezdil méně po regionech a více vystupoval v médiích. Podívejte se na amerického prezidenta (Franklina Delano) Roosevelta, vyhrál USA druhou světovou válku a byl celou dobu na vozíku. Takže to není o nohou, je to opravdu o hlavě, názorech a schopnosti vnímat, co naše země potřebuje.

Lidovky.cz: Mluvil jste o tom, že by měl pokračovat v tom dobrém. Co máte na mysli?

Očekávám od něj, že bude pokračovat ve své perfektní exportní diplomacii, a to není jen na východ. Vždyť byl v USA, v Izraeli, v Mexiku.

Rusko-čínský azimunt je prý nesmysl

Lidovky.cz: Když se podíváme na zahraniční politiku, bude podle vás pokračovat rusko-čínský „azimut“?

To je totální nesmysl, jak se mu konkurence snažila podsunout. Já jsem viděl pana prezidenta, jak mu v New Yorku tleskala Carneggie Hall narvaná nejbohatšími americkými podnikateli a občany. Viděl jsem ho v Izraeli nebo v zemích třetího světa. To jen konkurence na něj útočila, že je zastánce Putina a Ruska.

Lidovky.cz: Ale pan prezident má čínského poradce, za něj sem poprvé na státní návštěvu dorazil čínský prezident a s ruským prezidentem Putinem se osobně setkával víc než se západními představiteli. Kromě toho cesty na východ jsou mnohem častější než za jeho předchůdců.

Pan Zeman se s panem Putinem setkal dvakrát, jednou při oslavách 9. května v Moskvě a podruhé při státní návštěvě Soči. A potřetí letmo někde na konferenci v Pekingu, takže co je na tom špatného? Paní (německá kancléřka Angela) Merkelová se s panem Putinem setkává desetkrát víc a nikdo ji nenazývá, že by byla proruská nebo agentka Putina.

Lidovky.cz: Myslíte, že se pan prezident Zeman naopak konečně dočká přijetí u amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Proč by ho prezident Spojených států, navíc když ho pan Zeman jako jeden z mála ještě dávno před volbou podpořil, nepřijal? Takže myslím si, že ano, ale pro mě to vůbec není podstatné.

Lidovky.cz: Otočme list. Jak prezident Zeman slíbil, jmenuje Andreje Babiše premiérem i podruhé. Jaké složení vlády by si podle vás přál? Spekuluje se o vládě ANO, ČSSD a s podporou komunistů.

Pan premiér Babiš je naprosto v pořádku. Je to zkušený člověk, navíc druhý nejbohatší podnikatel. Nevyváží peníze do zahraničí, investuje a zaměstnává desítky tisíc lidí. Některé jeho ministry znám osobně. Čas ukáže, zda jsou schopní. A jak znám Andreje Babiše, pokud bude některý ministr slabší, tak ho okamžitě vymění.

Lidovky.cz: Tomu rozumím, ale ptal jsem se na to, jakou podobu vlády by si prezident Zeman přál.

Myslím si, že pan prezident bude respektovat jakoukoliv vládu, kterou Andrej Babiš dá dohromady. Ať už s přímou podporou 101 a více hlasů, nebo pokud někteří poslanci odejdou a umožní mu získat důvěru s menším počtem hlasů. Tohle je demokratické, taková je ústava.

‚Ať se ti, co prohráli, s porážkou smíří‘

Lidovky.cz: Zmíněná ČSSD je na křižovatce. Po propadáku ve sněmovních volbách ji čeká únorový sjezd, kde si bude volit nové vedení i směr. Co by straně pan prezident přál?

Pan prezident je bytostný sociální demokrat. To, že ho tenkrát chlapci v čele s panem Grossem, Špidlou, Sobotkou, podrazili (ČSSD nepodržela Zemana v parlamentní volbě prezidentem v roce 2003, pozn. red.) a pak ho nechtěli ani za pana Paroubka, tak jsme byli donuceni založit stranu SPOZ (dnes SPO, prezident Zeman je čestným předsedou této strany, pozn. red.), ale jeho myšlenky zůstaly sociálně demokratické.

Lidovky.cz: Je panu prezidentovi bližší křídlo ČSSD, které reprezentují pánové Chovanec, Hašek či Zimola?

To už by byla vyložená spekulace, na to nechci odpovídat.

Lidovky.cz: V tuhle chvíli je tu 2,7 milionu voličů, kteří prezidenta Zemana nevolili. Jak by k nim měl přistupovat?

Domácí polarizovaná politická i mediální scéna se uklidní, protože stejně jako ve fotbale se nepočítá, o kolik se vyhrálo, ale počítá se vítězství. Nicméně čtyři procenta je slušné vítězství v situaci, kdy se všichni spojili proti Miloši Zemanovi. Ale pan prezident by se měl pokusit tu rozdělenou společnost, alespoň ty, kteří budou chtít, smířit.

Lidovky.cz: To je bezpochyby pravda, ale jak by to měl udělat?

Prezident podle mého názoru má jediný nástroj, a to je vyjadřovat své názory na veřejnosti, do médií a na besedách s občany. A také v klíčových okamžicích, jako jsou parlamentní volby, kdy je v jeho rukou absolutní moc a kdy rozhoduje, jestli jmenuje vítěze, nebo druhého, premiérem, své rozhodnutí zvažovat.

Lidovky.cz: Jenže dost možná to jsou jeho názory, vystoupení a jednání, které společnost rozdělují, nemyslíte?

Ať se smíří ti, co prohráli, s tím, že prohráli. A ať příště pracují tak, aby si získali nadpoloviční většinu. O tom to je.