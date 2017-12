Končí Špidla, přichází Svoboda. Expředseda lidovců se může stát Babišovým poradcem

PRAHA Období tvorby nové vlády je specifické. Pro některé, kdo balí kufry, může jít o traumatickou záležitost. Opačný pocit zažívají ti, kdo se v čerstvě vyklizených kancelářích zabydlují. Ve středu prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše. Doba personálního zemětřesení v České republice tím začala.

Základy svého týmu skládá ministerský předseda Babiš. Podle zjištění LN dostal nabídku na funkci poradce bývalý ministr zahraničí a někdejší předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. „Dostal jsem tuto nabídku, to je pravda. Smlouvu ale ještě podepsanou nemáme. Pokud jde o problematiku legislativy či ústavnosti, jsem schopen a ochoten radit, proč ne,“ řekl LN Svoboda, který je jedním ze spoluautorů české ústavy a v minulosti působil i ve funkci předsedy legislativní rady vlády.



Konec „sobotkovců“ a „topolánkovců“

Dnešek je posledním dnem na Úřadu vlády pro expremiéra Vladimíra Špidlu, který šéfoval premiérovým poradcům. „Odcházím dobrovolně, rozvázal jsem pracovní poměr dohodou. Ve funkci jsem setrval do doby, než odešel premiér Sobotka,“ potvrdil LN Špidla. Někdejší předseda ČSSD se v posledních letech stal jedním z nejbližších lidí v okolí expremiéra Sobotky. Spolu s dalším vlivným poradcem Otou Novotným trávili se Sobotkou asi nejvíce času.

I Novotný už odevzdal kartičku od vládního úřadu. „Už na Úřadu vlády nepracuji. V souvislosti s odchodem premiéra Sobotky jsem podal výpověď. Jako jeho bývalý politický poradce přece nemůžu pracovat v podobné pozici pro jinou vládu nebo premiéra,“ uvedl Novotný.

Na Úřadu vlády pracovali i dva blízcí lidé expremiéra Mirka Topolánka: Gabriela Kloudová a Martin Schmarcz. Pomáhali bývalému místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL). Po volbách úřad opustili, Kloudová přešla do volebního týmu prezidentského kandidáta Topolánka.

Sobotkovým poradcem byl i někdejší šéf sněmovny Miloslav Vlček. Sociální demokrat z Prostějovska byl parlamentním tajemníkem. Na dotaz, zda ve funkci skončí, Vlček odkázal na Úřad vlády a zavěsil. Je pravděpodobné, že coby člen ČSSD instituci ovládanou Babišem opustí.

Průvan na vnitru

Značné změny probíhají i na ministerstvu vnitra, které v uplynulých čtyřech letech řídil stávající lídr ČSSD Milan Chovanec. Jeho nejvlivnějším poradcem a spojencem byl podnikatel a PR specialista Miloš Růžička. Spolumajitel firmy Bison & Rose z ministerstva po pádu Chovance odchází též. „Pro pořádek hlásím, že od včerejška již nejsem poradcem na MV. A ;pro výrobce fake news / dezinformací dodávám, že ani nikde jinde,“ napsal včera na Twitteru.

V poradenském sboru ministra vnitra podle zjištění LN končí i jeden z nejzkušenějších sociálních demokratů Karel Šplíchal. „Skončil jsem,“ řekl exposlanec ČSSD, který se zabýval násilím ve fotbale.

Nejistá je situace s politickými náměstky, kteří nejsou kryti služebním zákonem, a jsou tak snáze odvolatelní. Někteří vědí už teď, že skončí – jako například politická náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a podle zjištění LN i náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký (oba ČSSD).

Někteří čekají

Někteří však vyčkávají. Podle informací LN chtějí počkat, až jak dopadne hlasování o důvěře Babišově vládě 10. ledna. Nelze vyloučit, že do čela některých resortů se vrátí zástupci stran zastoupených v bývalé vládní koalici – tím by zanikl tlak na jejich odchod. Zatím je situace taková, že Babiš na první pokus ve sněmovně pravděpodobně neuspěje. Obecně panuje přesvědčení, že větší šanci bude mít ve druhém kole, kdy by do jednání o koalici mohly vstoupit další strany – ČSSD, KDU-ČSL nebo ODS.

Politikem, který číhá, jak se situace vyvine, je třeba politický náměstek ministra vnitra a vlivný sociální demokrat Petr Hulinský. V kanceláři má sice sbaleno, vyčkává však na jednání s novým ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.