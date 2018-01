Přijde si pro Janouška policie? Na tahu je soud, zdravotní posudek má na stole

PRAHA V blízké době už by mělo být jasno, jestli soud vydá zatykač na politického podnikatele Romana Janouška. Prominentní lobbista se kvůli zdravotnímu stavu nevrátil za mříže, kam měl po přerušení trestu zamířit koncem loňského listopadu. Soud už má v rukou posudek, zda je skutečně v tak vážném stavu. Lobbista má za sražení ženy v opilosti strávit čtyři a půl roku ve vězení.

„Mohu potvrdit, že posudek Vězeňská služba Česká republiky odeslala na Krajský soud v Brně,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí služby Petra Kučerová. Stanovisko k Janouškově stavu spolu se spisem k celé kauze zamířilo z Prahy na jih Moravy počátkem tohoto týdne. Vypracování posudku zabralo necelý měsíc, kondici lobbisty prověřovali lékaři služby od druhé poloviny prosince.

Jednomu z nejvlivnějších lobbistů minulé dekády uplynula lhůta pro návrat do cely 25. listopadu. Předtím pobyl na svobodě přes dva půl roku, na tak dlouho mu soud postupně přerušoval trest. Důvodem byla špatná Janouškova kondice. Jenže ani po tak dlouhém oddechu mimo celu nenabral dost síly, aby se přihlásil k nástupu do vězení. Příčinou mají být neurologické potíže, které vycházejí z absolvované operace hlavy na jaře 2016.

Krajský soud v Brně, v jehož působnosti si lobbista odpykával trest, si proto od vězeňské služby objednal posudek, jenž má doložit Janouškovy zdravotní komplikace. Pokud by někdejší blízký přítel pražského exprimátora Pavla Béma neduhy, s nimiž by si ve vězení nevěděli rady, netrpěl, soud by na něj měl vydat zatykač. V tuto chvíli už disponuje podklady, jestli k takovému opatření sáhne.

‚Soud je povinný přezkoumat zdravotní stav‘

„Vypracování posudku proběhlo standardním způsobem, kdy vězeňská služba posuzuje, zda je schopna odsouzeným osobám s určitými zdravotními komplikacemi zajistit odpovídající péči,“ poznamenala mluvčí služby Kučerová. „Nicméně rozhodný je aktuální zdravotní stav osoby dle obsahu dokumentace zaslané soudem,“ dodala.

Brněnský soud se stanoviskem probere a v příštích týdnech rozhodne, zda polici vyzve, aby lobbistu dopravila za mříže. „Soud posoudí dokumentaci, již má k dispozici, případně vyžádá další a rozhodne,“ přiblížila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Eva Sigmundová s tím, že Janoušek se nachází ve zdravotnickém zařízení. Podle informací serveru Lidovky.cz byl minimálně nějaký čas hospitalizovaný v pražské nemocnici Na Bulovce.

Zda jsou závěry vězeňské služby k Janouškově setrvání na svobodě příznivé, odmítla mluvčí Kučerová s ohledem na ochranu osobních údajů prozradit. Sdílnější nemohl být ani Janouškův právní zástupce v této věci Lukáš Trojan. „Zatím netuším vůbec nic,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Soud je vždycky povinen přezkoumat zdravotní stav,“ podotkl jen k aktuálnímu dění kolem svého klienta.

Vedle zmíněného formálního řízení o odložení k nástupu do výkonu trestu běží ještě jedno, které je pro politického podnikatele důležitější. Městský soud v Praze, jenž měl případ Janouškovy havárie pod vlivem alkoholu z roku 2012 na starost, rozhoduje o úplném odpuštění zbytku sankce. Dlouholetý zákulisní hráč pražské politiky o něj požádal loni počátkem prosince.

Janouškova šance na svobodu?

Přestože díky věženské službě existuje aktuální popis Janouškova zdraví, pražský městský soud si pro svou potřebu zadá další studii. Dojít by k tomu mělo do konce ledna. „Posudek nezávislých odborníků soud považuje za nezbytný,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Připustila však, že soud může ke stanovisku věženské služby přihlédnout.

Pokus o vraždu Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy původně obžalovala z pokusu o vraždu, za níž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku.

Janouškova šance na definitivním setrvání na svobodě není malá. Když brněnska krajská instance měla loni v listopadu na stole jeho podnět k dalšímu přerušení trestu, vyšlo najevo, že je už od března 2016 invalida. „Je více než zřejmé, že se zdravotní stav odsouzeného nevyvíjí příznivě ve smyslu toho, aby tento mohl v dohledné době výkon trestu odnětí svobody znovu nastoupit,“ stálo v usnesení soudu, na které upozornil serveru iROZHLAS.cz.

