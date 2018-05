Přišli jak na vesnickou svatbu, říká o Aktipu šéf skeptiků Sisyfos. ‚Vykaděná rakovina‘ je naprostá hloupost

PRAHA Aktip je privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami, jak je uvedeno na jeho internetové stránce. Kvůli negativním ohlasům lidí, kteří zařízením prošli, se ale stal hlavním tématem dokumentu ČT. Aktip dostal už v roce 2016 cenu stříbrný Bludný balvan, která se uděluje za „rozvoj blátivého způsobu myšlení“. „Takovýchto organizací existuje spousta,“ upozorňuje však předseda Českého klubu skeptiků Sysifos, který cenu dává.

Infiltrace - Obchod se zdravím Tomu, jak to reálně chodí v institutu Aktip se věnuje dokument Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace, který zveřejnila 21.5. 2018 Česká televize. V dokumentu je jedna z členek dokumentárního týmu pacientkou v Aktipu, kde z ní alternativním léčením, které nemá žádný prokazatelný účinek, dostanou téměř 30 000 korun. „Pacientka“ počínání lidí z Aktipu zachytila na několik skrytých kamer. Šéfka Aktipu Jarmila Klímová považuje reportáž za sestříhanou a zmanipulovanou.



Lidovky.cz: Proč jste udělili cenu stříbrný Bludný kámen Aktipu v roce 2016? A proč ne třeba zlatý?

Ono je to tak trošku v tom zdůvodnění na našich stránkách, ale je to tam podané odlehčenou formou. Fakticky za to, jakým způsobem přistupují k medicíně, jakým způsobem vlastně propagují sebe, jakým způsobem, dejme tomu, se snaží léčit ale zároveň v tomhle nejsou nějak výjimeční. Takovýchto organizací existuje spousta. Oni ale získali cenu zejména proto, že mají velmi dobře propracovanou propagaci. Paní doktorka Jarmila Klímová, která vede institut, vystupovala v řadě médií. V řadě novin s ní byly rozhovory, kde ona říkala naprosto šílené věci, naprosté nesmyly a v zásadě to sklízelo obdiv a lákalo jí to nové a nové klienty.



A proč ne zlatý? Ten rok se totiž sešla poměrně silná konkurence, kde samozřejmě to, co dělal Aktip,bylo hodně, abych tak řekl, viditelné. Ale nakonec je porazila trošičku jiná aktivita, protože do ní byla zapojena, bohužel, i jedna odborná lékařská společnost.

Lidovky.cz: Jaká byla bezprostřední reakce Aktipu a doktorky Klímové na vaše ocenění?

Byla na to reakce, dejme tomu, očekávaná. Bludný balvan už má nějakou tradici a určitá skupina lidí se s tím vyrovnává tak, že vlastně je to pozitivní ocenění jejich snahy. Takže lidé z Aktipu si i pro ten Bludný balvan přišli. Bylo to kouzelné, protože my při předávání bludných balvanů vystupujeme spíše civilně a tehdy tam přišla posádka Aktipu vybavená, jeden kolega to okomentoval“, jako na vesnickou svatbu.“ Takže všichni byli načančaní a vlastně nám poděkovali, že tak oceňujeme a propagujeme jejich snahu.

Lidovky.cz: Takže to byla tedy pozitivní odezva.

No pozitivní ne, ale spíš se to snažili prezentovat jako pozitivní. A radost z toho určitě neměli.

Lidovky.cz: Co říkáte na dokument ČT, který byl o Aktipu zveřejněn v pondělí? Vyskytly se tam pro vás nové informace?

No bohužel z toho, co já osobně vím, tohle není ani nějak charakteristické pro Aktip. Tohle je bohužel poměrně běžné na tomhle segmentu trhu.

Lidovky.cz: Je to dnes běžná praxe v alternativní medicíně?

Obávám se, že ano.

Jaromír Šrámek Vystudoval obor Všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní na 1. lékařské fakultě přednáší. Zároveň je předsedou Českého klubu skeptiků Sisyfos.

LN: Měli by se běžní lékaři více distancovat od takovýchto odborníků, jež využívají pochybné alternativní medicíny? Měli by i více upozorňovat na nedůvěryhodnost zařízení jako je Aktip?

No tohle je trošičku dvojsečné. K tomu se velice hezky kdysi vyjádřil profesor Pavel Klener, který říkal, že lékaři by měli aktivně vystupovat proti, ale zase to nesmí přehánět. Spousta vážně nemocných lidí, když jsou zoufalí, hledají kde co. A když bude lékař v tomto smyslu, abych tak řekl, tlačit na pilu, tak může ztratit důvěru svého pacienta a to je samozřejmě nežádoucí. Takže klinický lékař je trošičku mezi mlýnskými kameny.

LN: Onkoložka z dokumentu MUDr. Renata Koževnikovová označuje přístup Aktipu za trestuhodný. Ohrozilo někdy jednání Aktipu, dle vašich informací, pacienty?

No jeden konkrétní takový případ znám. Znám ho tedy zprostředkovaně, takže si dovolím nejmenovat, ale ano určitě konkrétní případ existuje. Samozřejmě výroky paní doktorky Klímové i pozadí dalších metod, které Aktip nabízí, ty v sobě obsahují permanentní riziko odmítání skutečné terapie. Bohužel řada nemocí je takových, že když se zanedbají, tak se můžou přehoupnout do stádia nevyléčitelného.

Lidovky.cz: A můžete říci o jakou nemoc se ve zmíněném případu jednalo?

Jednalo se o onkologickou pacientku. Bylo tam takové doporučování, aby onkologickou terapii nebrala pacientka vážně a hledala příčinu nádoru někde v psychosomatických příčinách, a řešila spíše tohle a nádor se vyřeší touto cestou přirozeně.

Lidovky.cz: A oddálilo to tedy její vyléčení, nebo to zhoršilo její zdravotní stav?

Zhoršilo stav. Pokud vím tak ta pacientka za to nezaplatila životem, ale nebylo to rozhodně příjemné.

Lidovky.cz: Jarmila Klímová v rozhovoru pro iRozhlas zdůrazňuje, že Aktip využívá přístrojovou diagnózu, jež je certifikovaná alespoň v EU. Vyplývá to i z vašich informací?

Tady je obrovský problém, jakým způsobem je certifikovaná. Každý přístroj, například, musí být certifikovaný, zda splňuje základní technické parametry. Zda splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility. To jsou všechno certifikáty, které dokladují, že když bude přístroj zapnutý a já si sáhnu na jeho krabičku, tak že na tu krabičku nebude připojená fáze, a že mě to nezabije.



Druhý problém je certifikace zdravotnické techniky. To je velice široká skupina. Tam se na jedné straně ocitají terapeutické přístroje, diagnostické přístroje, a na druhé straně pak třeba skalpely, pinzety, náplasti. Je velký problém sladit legislativu. Je tam určitá kategorizace zdravotnických pomůcek. Přesto přístroj může být certifikovaný jako zdravotnický přístroj a neříká to naprosto nic o jeho účinnosti.



Navíc, když uvedeme jako příklad přístroj KARDIVAR, ten ,myslím, je skutečně certifikovaný jako zdravotnický nebo lékařský přístroj. Ona je to ,vlastně, technika, která se používá převážně výzkumně. Natočí se kousek EKG a analyzuje se variabilita pulzu. V tom je zřejmě ukryto dost zajímavých informací, ale je to všechno v plenkách. Takže tady není ten problém, že by přístroj byl špatný, ale že to, co si pracovníci Aktipu myslí, že jim všechno říká, tak jim říkat ani nemůže. Ta tvrzení stojí na vodě.

Lidovky.cz: Jarmila Klímová dále prohlašuje, že na základě dlouholetého a poctivého studia posledních výsledků světové vědecké medicíny, lze říct, že můžeme změnit DNA. Opravdu to říkají poslední výsledky?

Pokud to nějaké výsledky tvrdí, tak mi naprosto unikly. Chybí tady rozumný biologický substrát, jak by mohlo k něčemu takovému vůbec docházet. Jediná změna DNA, ke které dochází u dospělého člověka, se děje při vyzrávání některých imunitních buněk a následně jejich receptorů. V tomto ději se opravdu některé geny lehce upravují, avšak je to omezené pouze na tuto malinkou buněčnou populaci.



Lidovky.cz: Co říkáte na výroky Mgr. Lenky Krutilové o „vykaděné“ rakovině nebo o tom, že se pacientka vyléčila z rakoviny tím, že si našla milence?

Řekl bych na to něco velice úderného, ale to bylo naprosto nepublikovatelné. Zůstanu tedy u konstatování, že to jsou naprosté hlouposti.



Lidovky.cz: Dále se Jarmila Klímová osočuje, že neřekla, že její kurzy jsou certifikované, protože nejsou a ona to přiznává. Je to tedy dnes tak jednoduché, že můžeme pořádat předražené kurzy a říkat si na nich, co chceme? Je to běžná praxe?

Ono by to bylo v jejím případě bylo těžké. Představte si, že byste chtěla dělat kurzy pro filatelisty o známkách a vedoucí kurzu by musel složitě dokazovat, že je na danou problematiku odborník a neříká hlouposti. Za prvé by to bylo náročné a za druhé by to filatelisty paralyzovalo. Pokud Jarmila Klímová jede v módu filatelistů, tak může pořádat kurzy o čem chce, a povídat co chce, pokud k tomu nevyžaduje nějaký certifikát, který by vycházel v tomhle případě především z ministerstva zdravotnictví. To je něco s čím se nedá nic dělat a asi by bylo i špatné kdyby se s tím něco dělalo.

Lidovky.cz: Ale stále to může přeci nějak negativně ovlivňovat pacienty.

No ona je i tato svoboda projevu pro tyto lidi dvojsečná. Oni na jedné straně si mohou pořádat kurzy a říkat si tam nějaké nesmysly. Tím že však s těmi kurzy vstoupí do veřejného prostoru, tak zároveň dávají právo ostatním lidem, třeba nám skeptikům, je kritizovat a dokonce je i kritizovat třeba cestou satiry.