‚Pro Prague Pride je sexuální orientace zbožím‘. Festival Alt Pride se věnuje okrajovým tématům

PRAHA V Praze začal známý festival a průvod na podporu LGBT komunity (leseb, gayů, bisexuálů a translidí) Prague Pride. Alternativu k němu chce přinést festival Alt Pride, který se profiluje jako výrazně politický, věnuje se okrajovějším tématům typu sexu na drogách, pornografie či netradičního uspořádání vztahů a chce upozornit na údajné nedostatky Prague Pride, například prezentaci všeobecně lépe přijímaných témat či spolupráci s velkými korporáty.

Tak jako v předchozích dvou letech se bude i letos spolu s LGBT festivalem Prague Pride konat také jeho alternativa Alt Pride. Ta si klade za cíl upozorňovat na témata, na něž při Prague Pride nezbyde prostor, a také do určité míry kritizovat některé aspekty většího a známějšího průvodu a festivalu. Letošním mottem Alt Pride je boj za práva LGBT komunity v souvislosti s antikapitalismem, festival se ale soustředí i na mnohá jiná okrajová a kontroverzní témata. Snaží se tak vzkázat Prague Pride, že jeho záběr možná není dostatečně široký.

„V rámci Prague Pride se orientace stává zbožím, předmětem marketingu, něčím ne úplně lidským,“ myslí si jeden z organizátorů Alt Pride Michael Jettmar. Do určité míry mu vadí i samotný koncept „pochodu hrdosti“, který podle něj znamená, že se Prague Pride snaží prezentovat především příjemné, pozitivní jevy v LGBT komunitě. Pride je přitom podle něj především protest.



Marx, Engels a tradiční rodina

V rámci Alt Pride, který probíhá stejně jako Prague Pride tento týden, se tak budou konat přednášky a workshopy zaměřené například na AIDS, násilí a stereotypy v pornografii, promiskuitu a netradiční uspořádání vztahů. Sám Jettmar povede kupříkladu přednášku o chemsexu, tedy sexu na drogách. „Bude určena pro lidi, kteří jej provozují. Víme, že se to děje, a nezavíráme před tím oči. Zdůrazněna bude bezpečnost, nutnost měnit jehly a podobně,“ vysvětluje organizátor.

Mluvčí Prague Pride Bohdana Rambousková ovšem tvrdí, že i původní festival je společenskokritickou akcí. „Průvod je oslavou toho, co všechno se LGBT lidem již podařilo získat, ale také připomínkou všeho, co se ještě nepodařilo,“ tvrdí. Také Prague Pride se podle Rambouskové věnuje například problematice HIV pozitivních.



Dalším specifikem Alt Pride je nazírání tematiky LGBT v širším konextu, se zaměřením na sociální problémy. Jeho vznik v roce 2016 ostatně zapříčinila potřeba „politického Prideu“. Valnou většinu organizátorů i účinkujících tak tvoří především levicově smýšlející lidé a program je tomu též uzpůsoben. Některé přednášky se týkají například sociálního bydlení nebo bezdomovectví. „Mezi kontroverzní akce patří třeba Marx, Engels a tradiční rodina,“ říká Jettmar.

Pedofilové se akce letos nezúčastní

Alt Pride také kritizuje některé firmy a korporáty, které s Prague Pride spolupracují. „Jde jim jen o to, aby vypadaly na veřejnosti dobře. Na týden podporují gaye a po zbytek roku už si na ně nikdo ani nevzpomene,“ myslí si Jettmar. Podle Rambouskové se ale partnerem Prague Pride stávají jen ty firmy, které LGBT komunitu skutečně podporují. „Je fakt, že se občas setkáváme s tím, že se přihlásí firma, která by ráda byla novým partnerem, ale není připravena pro LGBT nic udělat, vidí to jen jako komerční záležitost. S takovými firmami ale partnerství neuzavíráme,“ říká.



Prague Pride Prague Pride je festival hrdosti členů LGBT komunity, tedy leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů. Poprvé se v Praze konal roku 2011. Jeho součástí jsou kromě průvodu městem, jehož se každoročně zúčastní desetitisíce lidí, také různé přednášky, workshopy a další akce. Letošní ročník bude probíhat od 6. do 12. srpna.

Organizátoři ani účastníci festivalu ovšem i přes mnohé spory netrpí vzájemnou nevraživostí. Alt Pride bude mít ostatně v průvodu Prague Pride stejně jako každý rok svůj vlastní blok. Jettmar i Rambousková uznávají, že obě akce mají svůj význam a jsou přínosné. Jeden z hlavních rozdílů spatřují v tom, že Alt Pride má na rozdíl od Prague Pride jasně stanovenou politickou linii. „Prague Pride je prostě platforma. V našem týmu jsou voliči různých politických stran, lidé s různými názory,“ tvrdí Rambousková.

Hlavní část třetího ročníku festivalu Alt Pride proběhne od čtvrtka do neděle příštího týdne, některé akce se ale konaly již tento týden. Festival v minulosti vyvolával kontroverze například proto, že referoval o pedofilii a průvodu Alt Pride se zúčastnili též pedofilové. Letos se ale jejich účast podle Jettmara neplánuje.