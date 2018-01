Proč sedět doma, když rok 2018 nabídne tolik koncertů? Přijede i Johnny Depp s kytarou

PRAHA Hudební rok 2018 se opět ponese ve znamení velkých jmen světové scény, která vystoupí na českých pódiích. A to ve všech žánrech. Už dávno platí, že na legendy či naopak často skloňované čerstvé objevy nemusíme jen do hal nebo pod hlavní pódia největších festivalů: leckteré z nich, stejně jako jinde v civilizovaném světě, nabízejí programy klubů nebo vedlejší žánrově zaměřené festivalové scény.

Pořádající agentury ani organizátoři festivalů ještě zdaleka neodkryli všechny své trumfy na příští rok, nicméně období až do začátku léta už máme velmi solidně pokryto. Krasojízda světových hvězd začne 31. ledna v pražské O2 Areně, kde se na své Global Spirit Tour zastaví britští Depeche Mode.

V únoru začnou slavit hody milovníci jazzu. Největší domácí přehlídka tohoto žánru JazzFestBrno začne už v první den tohoto měsíce koncertem trumpetisty Wyntona Marsalise, v dalších týdnech zahraje v moravské metropoli například Brad Mehldau, který se představí se svým sólovým klavírním recitálem.

V březnu se dočkají posluchači folku. 28. tohoto měsíce zavítá do pražského Kongresového centra veteránská písničkářka Joan Baezová. Další měsíc bude patřit velkým rockovým událostem. Už 2 .dubna se do Prahy, do O2 Areny, vrátí enormně populární Metallica. Příznivci relativně „měkčího“, ale stejně syrového soundu si jistě nenechají ujít koncert Boba Dylana v brněnské Hale Vodova. A měsíc zakončí hned dvěma koncerty 27. a 28. dubna v pražské O2 Areně artrockový bojovník proti zlořádům Roger Waters. V obdobích mezi všemi jmenovanými koncerty samozřejmě najdeme i spoustu dalších, vysedávání doma rozhodně nehrozí.

Pomyslným vyvrcholením první poloviny roku v rockové hudbě bude dozajista akce Prague Rocks 2018 na pražském letišti v Letňanech, kde vystoupí v rámci prý úplně posledního světového turné zpěvák Ozzy Osbourne s možná ještě zajímavější „předkapelou“. Jsou jí Hollywood Vampires, projekt, jehož členy jsou zpěvák Alice Cooper, kytarista kapely Aerosmith Joe Perry a v roli druhého kytaristy veleslavný herec Johnny Depp.

Stoletý Bernstein

Data konání a první jména programu prozradily i největší festivaly u nás: Metronome Music Festival na pražském Výstavišti (22.–23. 6.) uvítá mj. Chemical Brothers či Johna Calea, Rock for People (4.–6. 7., Hradec Králové) přiveze The Prodigy či písničkáře Rodrigueze, Colours of Ostrava (18.–21. 7., Dolní Vítkovice) nabízí rastamana Ziggyho Marleyho či britské trio London Grammar.

Na své si přijdou i posluchači klasické hudby. Pražské jaro (12. 5. - 3.6.) bude slavit sté výročí založení Československa a stejné narozeniny Leonarda Bernsteina.