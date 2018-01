Doprava v Praze: provizorní lávka v Troji bude za rok a půl, do poloviny Libeňského mostu jezdí autobus

Praha Provizorní lávka v pražské Troji bude vybudována až za rok a půl. Do té doby nahradí zřícenou lávku velkokapacitní přívoz, který vypluje letos v květnu. Na Libeňském mostě, který byl kvůli havarijnímu stavu pro dopravu uzavřen, byla ode zavedena linka X25. Cestující převáží jen asi do poloviny mostu, dál musejí jít pěšky. Do měsíce by měl být most podepřen a MHD by se na něj mohla vrátit.

„Do konce týdne by hlavní město Praha mělo objednat velkokapacitní přívoz do stopy historického přívozu mezi Trojou a Císařským ostrovem těsně nad zřícenou lávkou,“ řekl starosta Troje Tomáš Bryknar. Přívoz pojme až 200 lidí a mohl by plout i při výrazně vyšším průtoku vody, který komplikuje provoz toho současného. Přívoz bude v provozu od května.

Provizorní lávka povede ve stopě lávky, která se zřítila loni v prosinci, a měla by být dána do provozu v květnu příštího roku. Přípravu stavby dočasné lávky zkomplikovalo, že není hotové územní rozhodnutí ani stavební povolení. Po vybudování té provizorní, vypíše město soutěž na finální novou lávku.



Libeňský most se bude podpírat

Dopravu mezi vltavskými břehy také komplikuje uzavírka Libeňského mostu z předminulého týdne. „Proces podepřen emise í mostu byl zahájen. Teď se zpracovává detailní projekt. Počítá se s tím, že proces by měl trvat 28 dní a cílem podepření je obnovit MHD na mostě. To znamená autobusy, pokud se vše podaří, tak i tramvaje,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Lidé musí nyní urazit pěšky mezi nejbližšími zastávkami 450 metrů. „Dnes se zavedla linka X25, která jezdí zhruba do půlky mostu, respektive přibližuje Prahu 7 a 8. Autobus zastavuje zhruba na zastávce tramvajové,“ řekl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Radní řeší i Hlávkův most

Praha 7 podle Čižinského požaduje, aby byl Libeňský most opravován po částech, nebo aby v průběhu opravy byl vybudován provizorní most pro tramvaje. Podobný spojoval Prahu 7 a Troju před výstavbou Trojského mostu.

Radní Prahy 7 Lenka Burgerová řekla, že na schůzce se diskutovalo i osudu Hlávkova mostu, který je rovněž ve velmi špatném stavu. „Most má platné územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení, ta by měla být ale hotova nejdříve v roce 2019 a předpokládaný začátek opravy mostu je v roce 2020,“ řekla.