První odhady: Rakouské předčasné volby vyhráli lidovci, před sociálními demokraty a Svobodnými

PRAHA/VÍDEŇ V Rakousku v pět hodin zavřely volební místnosti a začalo přepočítávání hlasů. První průzkumy přisoudily vítězství lidovcům (ÖVP) Sebastiana Kurze, kteří dostali lehce 31,5 procent. Druzí skončili s odstupem necelých čtyř procent sociální demokraté (SPD) kancléře Christiana Sterna, třetí se umístili Svobodní (FPÖ) Henze-Christiana Stracheho s 25 procenty. Přesné výsledky budou k dispozici během pondělí.

19:16 Mírně odlišné odhady přinesla agentura ARGE. Vítězem voleb se i podle ní sice stali lidovci s 31,4 procenta, rozdíl mezi druhým a třetím místem ale není tak výrazný jako u odhadů agentury SORA. Sociální demokraté podle ARGE získali 26,6 procenta a FPÖ 26,5 procenta hlasů. Do parlamentu by se podle odhadu agentury dostali také NEOS, na rozdíl od odhadů SORA by čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do Národní rady nepřekročili ale ani Zelení, ani Kandidátka Petera Pilze. V zákonodárném sboru by tak usedly jen čtyři strany.

Ulrike Lunaceková, předsedkyně Zelených, po oznámení prvních odhadů.

19:11 Podle některých komentátorů výsledek Svobodných ukazuje, že pravicový populismus není po porážkách ve Francii a Nizozemsku mrtvý. „ Německé volby znovu rozpoutaly debatu o pravicovém populismu a rakouské volby ji jen posílí,“ konstatuje odborník na pravicový extremismus Cas Mudde.



18:54 Kancléř Christian Stern uvedl, že nehodlá po porážce od lidovců odstoupit z pozice lídra sociálních demokratů.

18:47 Sebastian Kurz předstoupil před své příznivce a pronáší vítězný projev.

18:46 Sebastianu Kurzovi už stihl k vítězství pogratulovat i český ministr zahraničí Lubormír Zaorálek s tím, že věří, že výborné vztahy mezi oběma zeměmi budou pokračovat.

18:40 „Tento výsledek nás velmi těší, je to historický úspěch. Nyní je naším motorem Sebastian Kurz. Volební kampaň jsme takto vedli a jsem rád, že jsme došli do vítězného cíle,“ řekl v rakouské ORF zástupce lidovců.

Peter Pilz mluví s novináři po vyhlášení volebních odhadů.

18:38 Podle odhadů se zatím nad čtyřprocentní hranicí zaručující vstup do parlamentu drží liberální NEOS a kandidátka Petera Pilze. Mimo parlament se momentálně nacházejí Zelení s 3,8 procenty.

18:26 Podle rakouské televize ORF lidovci se lidovci drží okolo 31,5 procent, náskok na třetí Svobodné s 25,9 procenty navyšují sociální demokraté kancléře Christiana Sterna, kteří mají 27,1 procenta hlasů.

18:14 Podle propočtů SORA se do parlamentu nedostanou Zelení, kterým sebrala pravděpodobně až polovinu hlasů kandidátka jejich bývalého člena Petera Pilze.

Rakušané v televizi sledují graf s volebními odhady.

18:13 Volební účast by měla být vysoká - až 80 procent.



18:10 Podle agentura SORA už sociální demokraté předstihli Svobodné a jsou na druhém průběžném místě za křesťanskými demokraty.

18:00 Obě momentálně vedoucí strany se v kampani shodovaly na přísnější kontrole hranic a urychlenou deportaci ilegálních uprchlíků.



17:55 Ze zhruba 8,8 milionu obyvatel Rakouska mohlo v neděli k předčasným volbám dorazit až 6,4 milionu voličů. Kolik procent oprávněných voličů k urnám dorazilo, zatím jasné není.



17:50 Vydrží-li současný stav, sociální demokraté si připíší nejhorší výsledek od pádu Hitlerovi moci v Rakousku.

17:42 Pokud se předpovědi vyplní, Kurz se stane nejmladším politickým lídrem Evropy.

17:35 Nejnovější výsledky hovoří o 30,2 procentech pro lidovce pod vedením Sebastiana Kurze. Na druhém místě zatím drží s 26,8 Svobodní Henze-Christiana Stracheho. Třetí prozatím zůstávají sociální demokraté kancléře Sterna s 26,3 procenty.

Lídr pravicové strany Svobodných Heinz-Christian Strache ve Vídni v doprovodu manželky reaguje na první volební odhady.

17:30 Podle rakouské veřejnoprávní televize ORF je jedna z nejpravděpodobnějších variant koalice lidovců se Svobodnými, kteří by sestavili většinovou vládu. Tu mohou sestavit i všechny tři velké strany. Možností je i koalice sociálních demokratů se Svobodnými. Opětovné ustavení velké koalice lidovců a sociálních demokratů se nepředpokládá, nicméně tato možnost existuje.



17:27 Lidovci by posílili o deset mandátů, Svobodní o 11. Naopak o tři křesla by si pohoršili sociální demokraté.

17:25 Podle prvních odhadů by měli lidovci získat 57 křesel, Svobodná strana 51, sociální demokraté 49. Po devíti by si rozdělili NEOS a Zelení, 8 mandátů by získala strana Petera Pilze.

17:20 Do parlamentu by se měla dostat i liberálních Nové rakouské liberální fórum, Zelení a strana Petera Pilze, bývalého člena Zelených.

17:13 Lidovci by měli získat okolo 32%. Svobodní mají zaostávat jen o dva procentní body. Na třetím místě zřejmě skončí sociální demokraté se zhruba 25 procenty.

17:11 Podle bleskového průzkumu u volebních místností volby těsně vyhrála Lidová strana těsně před Svobodnými.

Podle průzkumů, ve kterých vedli ještě těsně před začátkem voleb lidovci, Rakušané pravděpodobně zpečetí osud velké koalice lidovců a sociálních demokratů, která Rakousku vládla od voleb v roce 1990 a také v poválečné éře 45 let. Do dolní rakouské komory se pokusí dostat i Zelení, Nové