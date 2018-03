Razantní akce vůči Rusku? Česká vláda kvůli novičoku váhá, čeká na postoj velkých zemí

BRUSEL/PRAHA Pro vědce byl nervový jed Novičok léta legendární bojovou látkou, „spíš něčím na hranici fantasy“, jak řekl LN pod příslibem anonymity přední český chemik. Jeho použití vůči zběhlému ruskému agentovi Sergeji Skripalovi ve Velké Británii je pro experty šokující. Pro politiky EU se stalo problémem prvního řádu a klíčovou agendou právě probíhajícího summitu v Bruselu.

Lídři osmadvacítky čelí dalšímu úderu z Kremlu, který mimo jiné, již potřetí, opět zamířil i na Česko.

V okamžiku, kdy už byl český premiér v demisi Andrej Babiš v Bruselu, předalo ruské ministerstvo zahraničí zahraničním diplomatům dokument, v němž se země brání nařčení, že zosnovala atentát na Skripala a jeho dceru Juliji. „Je zapotřebí objasnit, proč v případu Skripalových obvinili absolutně neodůvodněně Rusko, když vývoj látky pod západním kódovým označením Novičok probíhal ve Velké Británii, USA, Švédsku a České republice,“ píše se v dokumentu, který v Moskvě převzal i český chargé d’affaires Petr Kroužek.

Andrej Babiš ve čtvrtek osočení vyvracel: „Takovou spekulaci jednoznačně a zcela odmítáme, je to skutečně lež.“

Česko nechce být první

Velkou Británii ruský velvyslanec v Londýně Aleksandr Jakovenko osočil, že před útokem na Skripala měla zásoby novičoku ve skladech. Britská premiérka Theresa Mayová na summit odjížděla s tím, že se pokusí přimět ostatní lídry EU k razantní akci vůči Rusku. Česká pozice je podle zdrojů LN v tomto směru vyčkávací.

„Důležité je hlavně to, jak se k věci postaví velké členské země,“ prohlásil před summitem Babiš. Zdroj LN z diplomatických kruhů uvedl, že Česko „... nechce žádnou odvetu organizovat jako první. Česká taktika prozatím velí stavět se spíše do role pozorovatele. Kdyby došlo k živelnému zapojení většího počtu zemí a stály by za tím i důležité členské státy, potom se přidáme.“

Prezidenti a premiéři ostatních zemí Evropské unie ve čtvrtek večer souhlasili s názorem britské vlády, že za útok nervovou látkou v jihobriském Salisbury je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko.



Dotazování LN mezi odborníky v oboru bojových látek dokumentuje, že ve sporu o novičok se ocitají čeští i evropští diplomaté na málo probádané půdě. Podle vědců je značná část poznatků o novičoku, jehož výzkum probíhal v 70. až 80. letech, obsažena převážně v ruské chemické literatuře. První informace byly zveřejněny po ukončení projektu v roce 1992, a to od „přeběhlých“ vědců.

Vzhledem k tomu, že ke skupině látek Novičok nejsou žádné obsáhlé dokumenty, nebyla jim přikládána velká váha. „V době, kdy vznikala mezinárodní úmluva o zákazu chemických zbraní, nebyly známy podrobnosti. Jelikož přesné složení látky Novičok není známo, v seznamu zakázaných látek není,“ řekla LN Markéta Bláhová, vedoucí odboru kontroly zbraní hromadného ničení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Případ je proto nyní primárně mezinárodněpolitickou otázkou. Mezi návrhy na odvetná opatření EU vůči Rusku figurují vyhošťování ruských diplomatů, ale také zpřísnění sankcí vůči Moskvě.