RECENZE: Ghost of You překvapili řadou změn. Vesměs pozitivních

Na druhém albu Black Yoga změnilo brněnské kvarteto Ghost of You dost výrazně svůj rukopis, zejména ve prospěch sofistikovanější stavby písní. Hity z toho asi nekoukají, ale o to trvalejší bude mít deska hodnotu.

Album Black Yoga je hned trojím políčkem do tváří pochybovačů. Za prvé vyvrací mýtus o problematičnosti druhé desky v kariéře kapely, za druhé usvědčuje z omylu, že na české scéně není co poslouchat (Ghost of You jsou ovšem jen jedněmi ze skutečně mnoha pozoruhodných českých kapel) a za třetí značně relativizuje povrchní představu, že jediným cílem mladých muzikantů je – lapidárně řečeno – „nahrabat si a dostat se do telky“.

Poslední zmíněný bod ještě posiluje fakt, že debut Glacier and the City z roku 2015 představil Ghost of You jako vcelku průměrnou (byť ve svém žánru možná celkem slibnou) přímočarou indie kytarovku. Která by klidně mohla úspěšně směřovat do mainstreamu a obluzovat nyvými melodiemi adolescentní publikum.

Ostatně, už v době první desky se dostavil značný úspěch kapely v podobě účinkování na festivalech v celé Evropě, a to včetně jednoho z těch největších, budapešťského Szigetu. Už sám fakt, že pánové si teď zvolili asi mnohem klikatější pokračování své dráhy, si zaslouží úctu.

Všestranně zvládnuto

Ghost of You podle vlastních slov šli do studia pouze s fragmenty skladeb, jen dvě měli hotové, ostatních šest vzniklo přímo při nahrávání pod osvědčeným producentským dohledem zvukaře Ondřeje Ježka.

Ten byl velmi dobrou volbou, protože v sobě slučuje na jedné straně zvukového tvůrce zkušeného v nejširším myslitelném spektru žánrů, na straně druhé jednoho z leadrů české alternativy. Do které, zvláště teď po desce Black Yoga, můžeme směle počítat i mladé brněnské kvarteto.

Ghost of You vsadili na větší podíl elektroniky ve svém soundu, který se týká nejen „přiživení“ základů, ale i probarvení zvukového prostředí a zajímavé dotváření aranžmá. A také na překvapivé, avšak nikoli násilně působící „fóry“ v horizontální stavbě skladeb – nejrůznější zlomy v nervní rytmice, vpády nečekaných prvků, změny nálad z vteřiny na vteřinu.

Celé je to vlastně hodně hračičkovská skládačka, zábavná a dobrodružná i po řadě poslechů. Jistěže i proto, že je korunována solidními melodickými linkami a všestranným zvládnutím hudební materie včetně zpěvu. Jeho charakter je nejkratší spojnicí k dřívějšímu způsobu vyjádření Ghost of You, ale v kontextu stávající tvorby působí velmi zajímavě.

Samozřejmě, Black Yoga není nějaký na ponku vysoustružený „underground“. Kapela se pořád může dobře vyjímat v šuplíku indie pop-rocku, ale spíše tak, jak je chápán mimo naše území. A to nejen muzikanty samými a hudební branží, ale především lecčemus neoposlouchanému otevřenými posluchači. Těch si nyní, za odvahu, talent i dobré nápady, zaslouží Ghost of You co nejvíc.