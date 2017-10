RECENZE: Hora mezi námi. Nejlepší herecký výkon předvádí zasněžené hory

Ve snímku Hora mezi námi představují Kate Winsletová a Idris Elba trosečníky ze zříceného letadla v zasněžené horské divočině. Snímek divákovi nenechává jakýkoliv prostor pro překvapení a jeho postavy působí nereálně.

Možná přišlo tvůrcům tohoto filmu líto, že se snímek Šest dní, sedm nocí s Harrisonem Fordem a Anne Hecheovou před lety Ivanu Reitmanovi zase tak moc nepovedl. Ani nynější pokus však příběh o zříceném letadélku, ženě na prahu manželství a jejím spolutrosečníkovi, kterého nemůže vystát, ale pak se do něj po uši zamiluje, nevysvobodil z úskalí předvídatelného schématu.

Tropy tentokrát nahradil horský chlad a namísto romantické komedie se tvůrci pokoušejí servírovat romantiku neředěnou. Fotoreportérka Alex (Kate Winsletová)cspěchá na vlastní svatbu, pravidelné lety jsou ovšem kvůli blížící se bouři zastaveny. Na letišti se setká s neurochirurgem Benem (Idris Elba), který spěchá na důležitou operaci. Společně najdou pilota malého letadla, který je ochoten je přepravit. Jenomže pilot za letu dostane mrtvici a letadlo se zřítí do horské pustiny. Spolu s Benem a mírně potlučenou Alex přežije ještě také pilotův pes.

Po počátečním váhání doprovázeném četnými výměnami názorů se nakonec zdánlivě nesourodá dvojice vydá i se sympatickým psím doprovodem na riskantní pouť za záchranou. Cestou se najde dost příležitostí, aby účastníci výpravy prokázali své lidské (a psí) kvality. A když se posléze Alex vrátí do civilizace, má nad čím přemýšlet.

Snímek nechává téměř nulový prostor pro jakékoliv překvapení. Situace, do nichž se trosečníci dostávají, jsou dramatické vždy jen naoko; přicházejí přesně tehdy a dopadnou přesně tak, jak filmaři potřebují. Kate Winsletové to po celou dobu sluší, což by bylo za jiných okolností vynikající, nikoli však když má hrát trosečnici zbídačenou zraněním, hladem a všeobecnými útrapami. Idris Elba má zjevně za úkol sehrát představitele dokonalého černého muže – vzdělaného, oduševnělého, odvážného a laskavého. Už přitom ale nezbývá moc prostoru, aby tento příkladný jedinec také doopravdy žil.

Sestavený strojek se točí podle plánu, žádný velký efekt to však nepřináší. Na snímku tak lze ocenit především působivá horská panoramata, na nichž se dá sotvaco pokazit.