RECENZE: Je rodina opravdu tak v háji? Tuto otázku si klade dokument Nerodič

Dokumentaristka Jana Počtová ve snímku Nerodič ukazuje netradiční modely rodinného života dnešních třicátníků a čtyřicátníků. Neopouští přitom ovšem svou společenskou „bublinu“.

Šest různých příběhů, šest názorů na rodičovství as nimi šest různých forem rodin slibuje předvést dokument Nerodič, jímž Jana Počtová volně navazuje na svůj film Generace singles. I tentokrát má její pátrání ambici sociologické sondy a zároveň osobní výpovědi: režisérka rámuje šestici lehce časosběrných portrétů svým vlastním dilematem, zda, jak a s kým se stát rodičkou. Je totiž rozpačitá z příkladu generace svých rodičů a zároveň si není jistá, jestli opravdu fungují různé pokusy, jak tradiční rodinu nahradit nebo občerstvit, jež vidí u svých přátel a známých. Proto je pro sebe i pro diváky podrobuje detailnějšímu průzkumu a ptá se: „Je rodina opravdu tak v háji?“

V jejím vzorku se nachází složená rodina, která jako by vypadla ze seriálu Krok za krokem, jen to přece jen není taková legrace. Další reprezentantkou „divného rodičovství“ je žena, jež se těžce vyrovnává s chováním muže, s nímž se původně racionálně dohodla na početí dítěte. Je tu lesbický pár, který využívá svého kamaráda jako dárce spermatu, i heterosexuální pár, jenž programově odmítá mít potomky.

Další z respondentek se rozhodla sama adoptovat dvojčata a odstěhovat se nimi na venkov, kde ovšem postupně přichází o iluze. Nechybí ani muž, jemuž se „normálně“ rozpadl vztah a střídá se s bývalou partnerkou v péči o dceru. V zásadě tak dokument Nerodič ukazuje, co je v oblasti rodinného soužití možné (ovšem až na tradiční model), a že to, pokud jsou ve hře děti, nakonec nikdy není lehké. Mimo jiné proto, že děti nebývají na novátorské konstrukce svých rodičů moc zvědavé. Někdy účinkující své potíže otevřeně přiznávají, někdy zazní jen lehce disharmonický podtón v zachycených situacích.



Dokumentaristka se navíc snaží klást i nepříjemné otázky, jež zpochybňují vytyčený program jednotlivých rodin. Navzdory mnoha pozorovaným těžkostem nicméně nakonec završuje svůj průzkum optimistickým výhledem pro společnost i pro sebe osobně.

Výsledný obraz je relativně poutavá i poučná mozaika zlomků lidských osudů formovaných tím, co současná společnost umožňuje a čemu naopak nepřeje. Dlužno však také dodat, že režisérka pracuje s poměrně exkluzivním vzorkem lidí, kteří patří do jejího společenského a intelektuálního okruhu. Samozřejmě není nezajímavé si vyslechnout, co si o rodině a rodičovství myslí nakladatel Joachim Dvořák nebo hudebník a spisovatel Tobiáš Jirous, ale těžko říci, jak široké trendy tu jejich postřehy a zkušenosti zastupují.



Poněkud kolísá i vypovídací hodnota představených situací –ne vždy mají takovou sílu, aby svou přítomnost ve filmu plně ospravedlňovaly.



Základní premisa dokumentu Nerodič, tedy že jde o osobní rozvahu autorky nad tím, zda má právě ona založit rodinu, je sice dobré alibi, ale možná by neškodilo, kdyby se snímek usilující o generační výpověď rozhlédl poněkud více doširoka.