RECENZE: Pozdě na hněv. Odplata za studena je servírovaná na La Películe

PRAHA Co udělá člověk pro pomstu a co pomsta z člověka, ukazuje thriller režiséra Raúla Arévala Pozdě na hněv. Loni získal španělskou cenu Goya pro nejlepší film roku a v úterý 13. února v pražském kině Světozor zahájí přehlídku filmů La Película.

Ana má manžela už osm let za mřížemi. Zatím jí ho připomínal především syn, kterého počala při jedné z povolených návštěv, teď už by se ale měl Curro každým dnem vrátit. Zároveň se ovšem o Aninu pozornost uchází nenápadný, ale vytrvalý José, zákazník malého bistra, kde Ana pracuje. A když si i Anina švagrová myslí, že by José byl pro Anu lepší partie než Curro, povolí si Ana malé dobrodružství. Netuší, že tím pomohla uskutečnit první část Josého plánu, na jehož konci mají být mrtvoly tří Currových kumpánů.

Přehlídka La Película ■ Festival filmů ze Španělska a dalších španělsky mluvících zemí začíná 13. února v pražském kině Světozor, kde setrvá do neděle 18 .února. Poté se přehlídka od 20 .do 22. února přesune do ostravského Minikina. Od 26. do 28. února se budou španělské filmy promítat v Bia Central v Hradci Králové a na závěr, od 2 .do 4. března, zavítá kolekce snímků do brněnského kina Scala. ■ Pořadatelé upozorňují mimo jiné na řadou cen ověnčený snímek El Inca, strhující příběh venezuelského boxerského šampiona, který nikdy neprohrál jediný zápas, pouze ten, který vedl sám se sebou. O pozornost si říká také spiritistický horor Veronika, který se prý opírá o jedinou policejní zprávu ve Španělsku, která kdy potvrdila existenci nadpřirozených sil. V každém případě snímek přesvědčivě ukazuje, že vyvolávat duchy při zatmění slunce je nesmysl. ■ Dramaturgie také připravila speciální retrospektivní sekci, jež vzdává hold španělské herečce a zpěvačce Aně Belén.

Drama chladnokrevné pomsty vyvěrající z nejhlubší bolesti v sobě dovedně propojuje westernově přímočarou gradaci, civilně podaný obraz současného Španělska a umění překvapovat. Režisér Raúl Arévalo odhaluje divákům jen pozvolna, s kým mají v postavě Josého tu čest a co od něj mohou očekávat, zároveň ale čeká překvapení i na samotného hlavního hrdinu. Jeho představitel Antonio de la Torre trpělivě buduje svého zasmušilého mstitele od zapomenutelné tiché osoby v bistru až po nesmlouvavého pána situace, muže skálopevně rozhodnutého dojít ke svému cíli. Rozsudek, který sám vynesl, je pro něj jediným vodítkem k tomu, jak se zachovat, a tato slepá spravedlnost z něj v klíčových situacích činí hrozivé monstrum bez citu. Jak praví název snímku, na hněv (tedy na bezprostřední prudkou reakci, která by Josého konání zlidšťovala), je už pozdě. O to je jeho příběh mrazivější.

Arévalův film předvádí nápaditě zvládnutý žánr s řadou silných momentů, také však s několika slabinami. Josého protihráč Curro až příliš odevzdaně plní mstitelův (a režisérův) záměr, totéž ostatně platí i pro jeho manželku Anu. A postava samotného Josého se postupně dostává až na hranu konstruktu, kde je od zamýšleného zdrcujícího účinku jen krůček ke ztrátě věrohodnosti. Dokáže se vrýt do paměti, tak dlouho jako Dumasův Monte Christo nebo Leoneho Harmonika v ní ale asi přece jen nezůstane.