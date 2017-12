Rekreační jezero Most se příští rok veřejnosti nejspíš neotevře

MOST Jezero Most se příští rok oproti původnímu plánu veřejnosti asi neotevře. Město se dohodlo se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který oblast spravuje, na otevření až v roce 2019. Ve skluzu jsou totiž veřejné soutěže na práce v areálu a mezi městem a státem také ještě nejsou vypořádány pozemky, řekl mostecký primátor Jan Paparega (za Severočeši Most).

„Domluvili jsme se s Palivovým kombinátem, že otvírat se jezero bude veřejnosti až v roce 2019,“ uvedl primátor. Ještě v říjnu město věřilo, že rekreační plocha bude občanům k dispozici na konci příští letní sezony.



Stavaři nyní obnovují silnici mezi Mostem a obcí Mariánské Radčice, která sousedí s jezerem. Cesta bude podle primátora hotova příští rok. Druhá etapa zahrnuje napojení jezera na přilehlé cesty a přivedení inženýrských sítí k jezeru. A třetí etapou je vytvoření písčitých a oblázkových pláží a oddechové části v jižní části jezera.

Investorem všech prací je ministerstvo financí, které uhradí veškeré náklady. Ty se jen u třetí etapy odhadují na 79 milionů korun. U jezera Most vzniknou pláže, postaví se plovoucí mola pro vstup do vody, přístaviště lodí nebo zázemí pro vodní záchrannou službu. Počítá se i se stabilizací břehů.

Jezero Most vzniklo stejně jako jezero Milada u Ústí nad Labem zatopením jámy po těžbě uhlí. V Miladě se lidé poprvé vykoupali na jaře 2015, tehdy však chybělo zázemí v podobě sociálního zařízení a podobě.

Spravovat jezera mají do budoucna obce, zatím ale chybí majetkoprávní vypořádání mezi státem a obcemi. Ústecké zastupitelstvo schválilo podmínky pro převzetí ploch. „Nemáme žádnou odezvu od ministerstva (průmyslu) na naše podmínky pro převzetí,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Jezero Most zatopilo plochu 309 hektarů, po obvodu měří zhruba deset kilometrů a maximální hloubka je 75 metrů. Jeho napouštění začalo v roce 2008 a skončilo o šest let později. Milada má rozlohu 252 hektarů, maximální hloubka je skoro 25 metrů.