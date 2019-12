Pes hojí rány na duši. Canisterapie pomáhá všem, od dětí po seniory

Cestování do ciziny plánujte s předstihem Pokud se letos chystáte na dovolenou do ciziny i se psem, musíte mít očipovaného psa. V rámci EU se místo mikročipu uznává i tetování, ale pouze to, které je dobře čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Platné očkování proti vzteklině je rovněž nutné. Určitě si prostudujte, jaké druhy očkování žádá země, do níž se chystáte. Každý stát může klást různé podmínky pro vstup vašeho psa na své území. Zvíře, které opustí Českou republiku, musí kromě mikročipu mít i očkovací průkaz se záznamy o všech potřebných očkováních. Na základě toho vám veterinář vydá cestovní pas. Chystáte-li se do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být psi ošetřeni proti echinokokům – tedy musí být odčerveni. Potvrzení o odčervení (datum, hodina ošetření a název přípravku) je nutné zaznamenat zvířeti do pasu. Odčervit si psa doma sám tedy určitě nestačí. Dále se doporučuje i očkování proti srdeční červivosti, která hrozí především v jižní Evropě (Chorvatsko, Itálie, Francie, Španělsko, ale i Švýcarsko). Váš veterinář by měl nejlépe vědět, jaká očkování jsou vhodná pro konkrétní lokalitu. Před cestou se psem mimo země EU si podmínky prostudujte na stránkách Státní veterinární správy, a to s dostatečným předstihem (nejméně čtvrt roku). Na adrese www.svscr.cz najdete různá specifika a odkazy, kde přesné informace najdete. Svá vlastní pravidla tu má asi dvacet zemí. Pakliže má váš pes očkování proti vzteklině platné, bude muset absolvovat test na protilátky v krvi. Problém totiž není s vycestováním do zemí mimo EU, ale s návratem zpět. Odběr krve je ale potřeba zajistit s dostatečným předstihem, kontroly před cestou mohou trvat i měsíce, jedinou institucí, která vám povolení zajistí, je Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha. Je to jediná schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice. „Většina lidí neví, že po vystavení pasu a očkování je nutné počkat 21 dní, pak je teprve možné vycestovat. Lidé to většinou nechávají na poslední chvílí před odjezdem a pak jsou nemile překvapeni,“ varuje veterinářka Erika Košíková z veterinární kliniky VetPoint. ALENA PECHÁČKOVÁ