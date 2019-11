PRAHA Naučit psa základní povely – sedni, lehni, k noze, zůstaň – je samozřejmostí. Ale naučíte-li svého čtyřnohého kamaráda také to, aby se na tyto povely těšil, docílíte ideálního vztahu mezi vámi. Samozřejmě to vyžaduje důsledný trénink, ale vyplatí se.

Pes, který je se svým pánem jako jedna duše: poslouchá na slovo, není třeba ho držet na vodítku a vy při pohledu na tu symbiózu máte pocit, že si ti dva navzájem čtou myšlenky.

Zní to ideálně, a není to přitom nic, čeho by nešlo dosáhnout. Jen to vyžaduje mnoho práce a úsilí v tréninku.