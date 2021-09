Nevidím u mladých tu obrovskou touhu žít, říká filozofka. Na problémy se ráda dívá ‚dětskýma očima‘

Významná filozofka se narodila 23. října 1946 ve Flájích. „Jsou to Krušné hory. Můj tatínek Miloslav Stočes zde dostal funkci přednosty na poště. Je to krásné místo, které je ale od začátku šedesátých let zalito vodou přehrady, takže už se nemůžu podívat na dům, kde jsem se narodila,“ vzpomíná.