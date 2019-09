Metál z World Beer Awards získal silný ležák od Samsona i piva dalších českých pivovarů

ČESKÉ BUDĚJOVICE/LONDÝN Letošní soutěž nejlepších piv všech značek a stylů z celého světa World Beer Awards přinesla prvenství pro budějovický pivovar Samson a jeho ležák Bock. Na nejvyšších příčkách bodoval i náchodský Primátor a moravské pivovary Zubr a Litovel.

Podle receptu z konce 19. století uvařený silný ležák stylu Bock vynesl budějovický pivovar Samson na první místo v této kategorii jedné z předních světových soutěží piv World Beer Awards.

Silné sladové pivo jantarové barvy a s vyšším obsahem alkoholu (v případě Samsona 6,1 procenta) se vaří po celém světě. Původní bock bylo tmavé, silné, slabě chmelené a svrchně kvašené pivo, poprvé uvařené ve 14. století v hanzovním městě Einbeck. Dnes se vyrábí i v podobě ležáků, tedy spodně (při nižších teplotách) kvašených piv.

„Po dlouhém debatování, jak jinak než u piva, jsme usoudili, že bude nejlepší, když se podíváme do historie pivovaru Samson. Inspiraci jsme našli ve 124 let staré knize, kterou naši předkové vydali u příležitosti tehdejšího výročí 100 let od založení našeho pivovaru. Zjistili jsme, že se u nás silný ležák typu Bock v té době vyráběl,“ komentuje vznik moku Daniel Dřevíkovský, generální ředitel Samsona, pivovaru, ovládaného od roku 2014 globálním gigantem AB Inbev.

Budějovický speciál Bock získal titul „World’s Best Lager Bock“, ale české pivovary uspěly na nejvyšší světové pozici i v jiných kategoriích.

Na nejvyšší bedně i Zubr, Litovel a Primátor

V kategorii ležák českého typu uspěla jako nejlepší mezi ostatními konkurenty z celého světa značka Gold od přerovského Zubra a mezi tmavými ležáky pak Litovel Dark. Oba pivovary jsou součástí moravské skupiny PMS, ovládané podnikatelem Karlem Kuropatou.



Češi bodovali i mimo kategorii ležáků. Náchodský Primátor uspěl jako ze všech nejlepší se svou značkou Stout, což je svrchně kvašené tmavé pivo s příchutěmi karamelu a kávy. Primátor, stejně jako Pivovar Svijany, který uspěl na letošní World Beer Awards na nižších příčkách, patří do skupiny LIF podnikatele Miroslava Kučery a jeho syna Tomáše.

Degustační přehlídka World Beer Awards patří k nejrozsáhlejším na světě. Letos přihlásily pivovary z 50 zemí 3500 značek piv v desítkách kategorií.

Ve finále, pořádaném v Londýně, posuzovalo ve slepých testech postupující piva na 200 porotců - sládků, novinářů a publicistů z celého světa.