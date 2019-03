Nejlepší ležáky předvedl na Jarní ceně sládků pivovar Holendr

ZVÍKOV Třináctá Jarní cena českých sládků přilákala letos do Zvíkovského Podhradí 152 minipivovarů, které přihlásily skoro 640 vzorků piv. Osmdesátka degustátorů s nimi zápolila ve dvou dnech.

Dílo sládka Mariana Čurleje z pivovaru Holendr zaujalo nejvíc degustátory třinácté Jarní ceny českých sládků při hodnocení nejprestižnější kategorie – český světlý ležák.

Čurlej vybojoval hned dvě nejcennější medaile. Jedenáctka z Krásna nad Bečvou poblíž Valašského Meziříčí získala první místo a dvanáctka místo druhé.

Pivo pro lidi

Pivovar Holendr si kromě toho odvezl první místo v kategorii světlých spodně kvašených piv silných.



„Na této akci je velmi vysoká konkurence a kvalita a rozmanitost piv se každým rokem zvyšuje. O to více si ocenění vážím, zvláště vítězství v kategorii český světlý ležák. V této kategorii soutěžilo 154 vzorků piv a skutečně jsem nečekal, že ty naše se stanou tím nejlepším, a dokonce i druhým nejlepším. Musím ale dodat, že piva děláme hlavně pro lidi, ne pro soutěže,“ nechal se slyšet Lubomír Václavek, jednatel Pivovaru Holendr.

Z degustace na 13. ročníku Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov.

Největší evropská soutěž piv z produkce minipivovarů přilákala celkem 152 soutěžících, kteří do akce, pořádané Českomoravským svazem minipivovarů a hostitelským Pivovarským dvorem Zvíkov, přihlásili 637 vzorků piv. Kompletní výsledky jsou zde .

Desítka od Žanety

K pozoruhodným počinům letošní v pořadí už 13. Jarní ceny patří i první místo v kategorii světlých výčepních piv, které získala skutečně vydařená desítka „Polotučná“ od nováčka na české minipivovarnické scéně – pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku.



Šéf Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň a sládková z nepomuckého pivovaru Žaneta Petružálková.

Touto desítkou vytřela ostříleným sládkům zrak mladá sládková Žaneta Petružálková. Výrobu piva má v rodině. Geny jejího otce Petra Petružálka, který léta sbíral ocenění pro minipivovar Modrá hvězda z Dobřan na Plzeňsku, vykonaly své.

Pod dohledem mistrů

V sestavě 80 degustátorů, kteří se střídali při hodnocení piv, byli zkušení domácí odborníci, borci se zkušenostmi ze zahraničních soutěží i mistři oboru ze zahraničí. Konkrétně přední „beerwriter“ a spoluautor bestselleru „Světový atlas piva“ Tim Webb a také Zdeněk Prokop, hlavní sládek německého pivovaru Palmbräu.



Soutěž je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary a jejich pivní vzorky jsou zařazeny do 15 kategorií. „Minipivovary jsou v České republice svébytnou součástí pivovarnického průmyslu a jejich počet neustále roste. Na konci roku 2018 jsme končili na čísle 440 a podle mých předpokladů se jejich počty budou zvyšovat dalších deset let tempem co týden, to jeden minipivovar,“ věří v rozmach celého oboru Jan Šuráň, prezident pořádajícího Českomoravského svazu minipivovarů.