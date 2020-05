Astronomové objevili nejbližší černou díru k Zemi. Vzdálená je tisíc světelných let

Londýn/Praha Černá díra, vzdálená od Země tisíc světelných let, je doprovázena dvěma hvězdami, které kolem objektu víří. Možnost zahlédnout je pouhým okem mají lidé na jižní polokouli za jasné noci. Nalezena byla v systému zvaném HR 6819 v souhvězdí Telescopium a vědci tvrdí, že se jedná o nejbližší černou díru k Zemi.

„Je tak blízko, že dvě doprovodné hvězdy vířící kolem neviditelného objektu mohou být viděny lidmi na jižní polokouli za temné a jasné noci,“ řekl astronom Thomas Rivinius, který výzkum vedl. Předchozí nejbližší černá díra - A0620-00 - je podle Evropské jižní observatoře asi třikrát dále, tedy kolem 3200 světelných let. „Jedná se o nejbližší černou díru k Zemi, o které víme,“ dodal Rivinius. Podle astronoma se na stupnici Mléčné dráhy nachází „téměř na našem prahu.“ Napsal o tom britský server BBC.

Pro srovnání, černá díra ve středu galaxie Mléčná dráha je vzdálená více než 25 tisíc světelných let. Obvykle mohou být tyto objekty odhaleny, pokud absorbují části partnerské hvězdy nebo do nich spadne jiný objekt. Většina z nich je dosud neobjevená, protože nemají v dostatečné blízkosti nic, co by mohly „spolknout.“

Při objevu této černé díry však odborníkům pomohlo, když byla oběžná dráha vnitřní hvězdy pokřivena. Díra s předpokládaným průměrem asi 25 kilometrů je součástí toho, co bývalo takzvaným tříhvězdičkovým tancem v systému zvaném HR 6819 v souhvězdí Telescopium.

Evropští vědci v Chile zjistili, že tato černá díra je až pětkrát větší než Slunce. Objev v souhvězdí Telescopium naznačuje, že podobných objektů může být víc. Astronomové věří, že v Mléčné dráze je 100 milionů až miliarda takovýchto malých, ale hustých útvarů.